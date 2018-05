Göppingen Straßen beim Berglauf gesperrt

Göppingen / SWP

Durch den Barbarossa Berglauf kann es im Göppinger Stauferpark, in Hohenstaufen, in Lerchenberg und in Hohrein am Sonntag, 6. Mai, zu Behinderungen des Verkehrs kommen. So ist die Manfred-Wörner-Straße im Stauferpark von 10 bis 16 Uhr teilweise gesperrt. Ebenso wird die Manfred-Wörner-Straße entlang des Wohngebiets „Bürgerhölzle“ um 10 Uhr für wenige Minuten gesperrt. Die Ortsdurchfahrt Lerchenberg ist bis etwa 11 Uhr erschwert. In Hohenstaufen kommt es bis zirka 12 Uhr zu kurzen Sperrungen zwischen dem Bergweg und der Kaiserbergsteige.

Den ganzen Vormittag gesperrt ist die Verbindung zwischen Göppingen (Hohenstaufenstraße) und Bartenbach sowie die Verbindung von Bartenbach nach Hohrein und die Ortsdurchfahrt Lerchenberg. Die Gasthäuser Rössle in Lerchenberg und Wannenhof bleiben jederzeit erreichbar. Spätestens ab 11.30 Uhr wird der Verkehr an allen Stellen wieder normal laufen können, schätzen die Veranstalter. Im Stauferpark, wo sich der Start- und Zielbereich befindet, sind die Manfred-Wörner-Straße und die Karl-Frasch-Straße gesperrt – Umleitungen sind ausgeschildert.