Eben erst wurde der Be­freiung von Auschwitz ­gedacht. Millionen ­Menschen fielen dort und in anderen Konzentrationslagern dem Rassenwahn, der Intoleranz, der Menschenverachtung des NS-Regimes zwischen 1933 und 1945 zum Opfer. An Einzelne ­erinnern auf Initiative des Kölner Künstlers Gunther Demnig ­Stolpersteine vor den Gebäuden, in denen diese Menschen bis zu ihrer Entrechtung und Deportation ihren Lebensmittelpunkt ­hatten.

In Göppingen, Eislingen und Süßen wurden in den vergangenen Jahren die Biographien der Opfer recherchiert und Stolpersteine verlegt. In diesem Jahr werden weitere hinzukommen. Die Süßener Stadtarchivarin Carola Eberhard und Mitglieder der Göppinger Stolpersteininitiative haben gemeinsam Licht in den Lebensweg von Walter Zeimann gebracht. In Wäschenbeuren hat Angelika Taudte das Schicksal von Eduard Löwenthal nachgezeichnet.

Forschungen auch auf Englisch veröffentlicht

In der jüngsten Hauptversammlung der Göppinger Stolperstein-Initiative gab ihr Vorsitzender Klaus Maier-Rubner auch einen kurzen Überblick über die Recherchen zum jüdischen Zwangsaltersheim im Weißensteiner Schloss. Neuere Forschungen werden auf der Homepage der Initiative veröffentlicht, die „als eine der ganz wenigen“, so Maier-Rubner, auch in Englisch Auskunft über die Schicksale der Opfer des Unrechtsstaates gebe.

Gedenken an Zwangsarbeiterinnen der WMF

Im vergangenen Jahr hatte die Initiative ein Projekt auf dem Göppinger Hauptfriedhof finanziell unterstützt. Dort erinnert eine Gedenkplatte auf dem jüdischen Gräberfeld an das Schicksal von Zwangsarbeiterinnen der WMF. Ihr Schicksal hatte Sybille Eberhardt recherchiert. Sie wird unter dem (Arbeits-)Titel „Begraben in fremder Erde: Jüdische NS-Opfer auf dem Göppinger Friedhof“ ihre Recherchen fortführen.

Nach wie vor ungelöst ist das Thema Putzaktion der Göppinger Stolpersteine. Schulkooperationen kommen dafür wahrscheinlich nicht in Frage. Die Stolperstein-Initiative sieht dafür die Stadt in der Pflicht – Stichwort hierfür: Kunst im öffentlichen Raum. Ein erster Stolperstein soll demnächst in Zusammenarbeit mit einem Göppinger Unternehmen gereinigt werden.