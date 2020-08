Erneut macht eine Störung im Telefon- und TV-Kabelnetz den Menschen im Kreis Göppingen zu schaffen. Betroffen ist unter anderem die Gemeinde Rechberghausen, wo die Verbindungen nach Rathausangaben teilweise unterbrochen waren. Beschwerden gingen unter anderem aus dem Bereich Bergstraße ein. Dort soll das Netz am Montag gegen 18 Uhr vollständig zusammengebrochen sein, bevor es am späten Dienstagvormittag wieder zu funktionieren begann. Allerdings gab es dann Berichte über erneute Aussetzer.

Ob auch die Deutsche Telekom beeinträchtigt wurde, blieb zunächst unklar. Das frühere Staatsunternehmen zeigt sich jedoch für solche Fälle gerüstet, was die eigenenangeht: „Damit die Kunden weiter erreichbar sind, können diese bei unserem Kundenservice eine kostenloseauf ihre Mobilfunkgeräte beantragen. Der Service ist an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr unter der kostenfreien Rufnummer 0800 330 1000 erreichbar. Online kann man zudem einen Rückruf anfordern: http://www.telekom.de/kundencenter