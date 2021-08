Scheu sind sie nicht, so viel steht fest. Sitzt man in der Einflugschneise, kann es durchaus sein, dass der Falke auf dem Kopf eines Besuchers landet. Ein Sonnenhut ist da von Vorteil. Dann heißt es: still halten und abwarten. Irgendwann folgen die Vögel den Rufen der erfahrenen Falkner Gunter und Erik Pelz. Doch kaum hat sich der Puls etwas erholt, gibt es den nächsten Adrenalinstoß: Nur wenige Millimeter fliegt der Weißkopfseeadler über d...