Bis zu einer Stunde lang mussten sich die Autofahrer am Mittwochmorgen auf der A8 von Ulm Richtung Stuttgart gedulden. 15 Kilometer Stau nach einem Unfall meldete die Verkehrszentrale Baden-Württemberg zwischen Kirchheim-Teck/West und dem Kreuz Stuttgart. Gegen 8.30 Uhr dauerte die Unfallaufnahme noch an. Anschließend begann sich der Rückstau langsam aufzulösen.

In der Gegenrichtung von Stuttgart Richtung Ulm waren auf dem besagten Abschnitt zusätzliche Wartezeiten von 7 Minuten zu. Bei Wendlingen und Denkendorf laufen im Übrigen noch bis einschließlich 22. November Fahrbahnerneuerungsarbeiten. In beide Richtungen sind die Spuren verengt, was fast täglich für erhebliche Behinderungen sorgt.