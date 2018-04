Wettbewerb Start frei für schottische Spiele

Göppingen / Von Sabine Ackermann

Die Zuschauer halten den Atem an: Kann der eher schlaksig wirkende junge Mann den meterhohen Baumstamm gerade halten? Konzentriert stellt er beidhändig das etwa 60 Kilogramm schwere Stück Holz auf, hebt es anschließend einige Zentimeter vom Boden weg und hievt es bei parallel zueinander ausgerichteten Füßen senkrecht in die Höhe. Ein Raunen geht durch die Menge, als der Stamm zu kippen droht.

Noch ist nichts verloren. Gekonnt balanciert der Mitbewerber den Fünf-Meter-Stamm aus, bringt ihn wieder in gerade Position. Gut gemacht. Verhaltener Jubel, man will ja nicht Schuld am Scheitern der Teilnehmer sein. Mittlerweile kennen die Zaungäste das Geheimnis der Kraft: Muskelmasse ist nicht gleich Stärke. Dann sprintet der Wettbewerber los, hebt dabei den Baumstamm von etwa 18 bis 20 Zentimeter Durchmesser akkurat hoch – er darf dabei nicht umkippen – wartet den optimalen Winkel ab und schleudert das Holz explosivartig weit von sich: Dabei vollführt der Stamm in der Luft zunächst eine 180-Grad-Drehung.

Die Spannung steigt, denn auch bei diesem Wettbewerb gibt es Regeln. Nach schottischer Vorgabe muss der Baumstamm mit dem beim Abwurf nach oben gerichteten Ende zuerst auf dem Boden aufkommen und dabei im rechten Winkel nach vorn überkippen, so dass das beim Abwurf in den Händen gehaltene untere Ende in Wurfrichtung nach vorn zu liegen kommt.

Klingt nicht nur kompliziert, ist auch so, aber dennoch mit jeder Menge Spaß verbunden. Wenn das einer weiß, dann ist es Bruno Ohngemach. Schon vor fünf Jahren ist der Eislinger auf den Geschmack gekommen, als er bei einem Spaßturnier die Highlandgames kennen- und liebenlernte. Und nun bringt er sie erstmals in die Hohenstaufenstadt. Das Spektakel steigt am Sonntag.

Eng mit der Turnerschaft Göppingen verbunden, ist für den 35-jährigen Gymnasiallehrer mit Studium in Philosophie und Erziehungswissenschaften Sport in vielerlei Hinsicht schon immer ein großes Thema. Als Leichtathlet war er über lange Zeit sehr erfolgreich, hat obendrein die Trainer-C-Lizenz in der Tasche und war darüber hinaus Mitbegründer des Skateverein Göppingen „S.I.S.“ sowie dessen langjähriger Vorsitzender. Im Alter von 14 bis 27 Jahren ist der mittlerweile dreifache Vater von Heidi (7), Elli (4) und dem einjährigen Hector auf sehr hohem Niveau Inline­skates gefahren und hat als Turnerschaft-Mitglied danach eine andere Sportart gesucht: „Beim Werfen bin ich hängengeblieben“, verrät Bruno Ohngemach lachend.

Bei seinem ersten Wettkampf in Ludwigsburg habe er gemerkt, dass er auf dem neuen Terrain der Highlandgames recht gut ist und begann fortan, gezielt dafür zu trainieren. 2016 war für ihn mehr als erfolgreich. Bei den Deutschen Meisterschaften holte er Bronze, bei den Europameisterschaften wurde er Vierter und bei den Weltmeisterschaften in Idahoe, USA, belegte er den neunten Platz. „Da geht es um Technik und Kraft, Konzentration und Kondition“, nennt der Pädagoge die Kriterien bei der Königsdisziplin des Baumstammwerfens, dem Kugelstoßen (oder Stein) und Hammerwerfen, auf denen der schottische Rasenkampfsport gegründet ist.

Diese Kombination fordert natürlich auch Wettbewerber heraus, rund 20 Teilnehmer aus unterschiedlichen Ländern haben sich zu diesem Spektakel in Göppingen angemeldet. Beim Turnerschaft-Vorstand Hans-Dieter Mayer ist der Vorschlag, auf dem großzügig angelegten Stadiongelände die Spiele auszurichten, sehr gut angekommen. Auch über mangelnde Unterstützer kann sich Bruno Ohngemach nicht beklagen. Die Baumstämme hat Karl Hildner vom gleichnamigen Sägewerk aus Adelberg gespendet und die Helfer haben von alleine angefragt. „Wir haben ein tolles Team von Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren, darüber sind wir sehr dankbar“, betont der rührige Veranstalter und Ideengeber und wünscht sich nur noch: tolles Wetter, zahlreiche Besucher und dass alles verletzungsfrei über die Bühne geht.