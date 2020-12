Nach einem im Juli angekündigten umfassenden Stellenabbau beim Maschinenbauer Stama in Schlierbach wurden am Donnerstag konkretere Zahlen bekannt. Nach Angaben der Chiron Group sollen von den derzeit rund 300 Mitarbeitern etwa 100 bis Ende 2022 in Schlierbach bleiben. Rund 180 Mitarbeiter müssen...