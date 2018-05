Sperre Stadt will weiteres Wettbüro verhindern

Stadt will weiteres Wettbüro verhindern

Göppingen / Arnd Woletz

Das Vorhaben, im Obergeschoss des Citybaus an der Marktstraße ein weiteres Wettbüro einzurichten, stößt bei der Stadtverwaltung auf Widerstand. Im Ausschuss für Umwelt und Technik signalisierten die Stadträte Rückendeckung für das Ansinnen, das Wettbüro zu verhindern – mit einer Bebauungsplanänderung und einer Veränderungssperre. Die Stadt vertrete die Auffassung, dass Wettbüros in dem Gebiet grundsätzlich zulässig seien, nicht jedoch in einer von der Stadt festgesetzten Zone von 200 Metern um bestehende Wettbüros oder Spielhallen. Damit scheide der Standort aus. Der Gemeinderat entscheidet über das weitere Vorgehen.