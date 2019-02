Göppingen Stadt hält geplantes Einkaufszentrum „Agnes“ für nicht mehr zeitgemäß

Göppingen / Helge Thiele

Die Stadt Göppingen hält das geplante Einkaufszentrum in der Bleichstraße für nicht mehr zeitgemäß und will den Investoren das Gelände nun sogar abkaufen.

Fast zwei Stunden dauerte das Mittagessen im Hotel Hohenstaufen, bei dem Oberbürgermeister Guido Till (Foto) und Baudezernent Helmut Renftle mit Investor Simon Schenavsky über das seit mehr als zehn Jahren geplante Einkaufszentrum in der Bleichstraße sprachen. Eine gemeinsame Linie fanden Stadt und Investor allerdings nicht. Im Gegenteil, die Gräben zwischen beiden Lagern sind inzwischen mindestens so tief wie die Baugrube in der Bleichstraße. Zwar spricht Schenavsky gegenüber unserer Zeitung auf Nachfrage von einem „vertrauensvollen und sachlichen Informationsaustausch“, doch gefallen haben dürfte ihm das, was die Spitzen der Stadtverwaltung ihm mit auf den Weg gaben, nicht. Erstmals schlugen Till und Renftle dem Unternehmer vor, dass die Stadt dem Investoren-Konsortium, zu dem neben Schenavsky zwei weitere private Partner gehören, das komplette Projekt – also das Grundstück und die bisherige Planung – abkauft.

Kein konkreter Eröffnungstermin

Schenavsky sagte zu, diesen Vorschlag mit seinen Geschäftspartnern, die mit 50 Prozent an dem Bauvorhaben beteiligt sind, zu prüfen. Doch auch wenn die Investoren aufgrund der vielen Verzögerungen lieber keinen konkreten Eröffnungstermin mehr nennen wollen, sind sie von ihrem Projekt nach wie vor überzeugt. „Natürlich hat es in den letzten Jahren im Bereich des Einzelhandels zum Teil starke Entwicklungen gegeben, die insbesondere durch den Onlinehandel und dem damit geänderten Verbrauchsverhalten der Kunden zu tun haben“, teilt Schenavsky der NWZ auf Anfrage mit. Doch dies habe man „vorausgesehen und im Laufe des Genehmigungsverfahrens ein ganzes Handelsgeschoss aus unseren Planungen gestrichen“. Schenavsky weiter: „Damit sind wir der Entwicklung zuvorgekommen und haben jetzt eine ideale Größe, die am Markt nachgefragt ist und bestehen wird.“

Oberbürgermeister Guido Till widerspricht – und er tut dies mit deutlichen Worten. „Ich sehe schon lange nicht mehr, dass in der Bleichstraße eine konkrete Bebauung zu erwarten ist. Die Zeit der Einkaufszentren ist vorbei. Ich glaube da nicht mehr dran. Und das sagen auch die Menschen in der Stadt“, betonte Till gestern im Gespräch mit unserer Zeitung.

Mehr zu den Plänen für das Einkaufszentrum und die Kritik daran in der Freitagsausgabe oder im E-Paper.