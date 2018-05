Spendenaktion Stadt unterstützt Tour Ginkgo

Göppingen / SWP

Im Juni rollt die Tour Ginko, eine Initiative der Christiane- Eichenhofer-Stiftung, durch die Landkreise Göppingen und Esslingen. Mehr als 120 Radler sind dann im gelben Trikot unterwegs, um für kranke Kinder Spenden zu sammeln. Spenden kann man auch im i-Punkt im Göppinger Rathaus.

Um über die Tour Ginkgo zu informieren und auch, um Spenden für die Tour zu sammeln, gibt es ab sofort Ginkgo-Bäumchen in drei verschiedenen Größen im i-Punkt im Rathaus Göppingen zu kaufen, teilt die Stadtverwaltung mit. Darüber hinaus werden versilberte Ginkgo-Blätter als Schmuckanhänger, Ausstecherle in Ginkgoform und Ginkgosamen angeboten. Alle eingenommen Gelder kommen der Lebenshilfe Göppingen zugute, konkret der „Sozialmedizinischen Nachsorge“ in den Landkreisen Göppingen und Esslingen sowie der Interdisziplinären Frühförderstelle im Landkreis Göppingen.

„Frühförderung“ bedeutet Unterstützung für Kinder mit Entwicklungsverzögerungen und Beratung für ihre Eltern. „Sozialmedizinische Nachsorge“ heißt: Schwer kranke Kinder werden nach einem Krankenhausaufenthalt in der Übergangszeit zu Hause von einem speziellen Nachsorgeteam betreut. Weitere Informationen gibt es unter www.tour-ginkgo.de und www.lh-goeppingen.de/tour-ginkgo