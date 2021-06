Das Rathaus, das Technische Rathaus und das Bürgerhaus werden in Göppingen wieder geöffnet. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird eine Terminvereinbarung ausdrücklich empfohlen. Selbstverständlich können auch weiterhin die Online-Angebote wahrgenommen werden.

Die Corona-Entwicklung lässt einen weiteren Schritt in Richtung regulärer Dienstbetrieb bei der Stadtverwaltung zu: Nachdem aufgrund der verschiedenen Verordnungen des Landes im Kita- und im Kulturbereich wieder Regelbetrieb unter Beachtung der jeweiligen Hygienekonzepte möglich ist, können ab 28. Juni weitere städtische Dienststellen, unter Beachtung der Hygienekonzepte, für die Bürger geöffnet werden. Dies betrifft zunächst das Rathaus in der Hauptstraße 1 – Eingang in der Kirchstraße; das Technische Rathaus in der Nördlichen Ringstraße 45 – Eingang über den Hof von der Marstallstraße 45 aus; sowie das Bürgerhaus in der Kirchstraße 11. Im Rathaus und im Technischen Rathaus regeln an den genannten Zugängen Pförtnerdienste die Besucherströme, um größere Ansammlungen von wartenden Bürger zu vermeiden. Die Verwaltung empfiehlt zudem, vorab per Online-Anmeldung, per E-Mail oder telefonisch einen Termin mit der Dienststelle zu vereinbaren – dies hilft nicht nur, Warteschlangen zu verkürzen, sondern vermeidet zudem Wartezeiten für die Bürger. Denn Besucher mit vereinbartem Termin haben zu dem ausgemachten Zeitpunkt Vorrang vor Spontanbesucher.

In den städtischen Gebäuden ist weiterhin eine medizinische oder FFP2-Maske zu tragen; dies gilt auch für Getestete sowie auch für Genesene oder vollständig Geimpfte. Denn auch diese Personen können das Virus weitergeben. Außerdem sind die Abstandsregeln und Hygienekonzepte wie Einbahn-Wegführung und Desinfektionsmittelspender zu beachten.

Viele Dienstleistungen können online beantragt werden. Göppingen gehört zu den Städten, die über die Landesplattform Service-BW zahlreiche Anträge im Internet bereitstellt. Auch die Terminvereinbarung kann in vielen Fällen online vorgenommen werden. Mit diesen Service-Angebot.

Die Sprechzeiten im Rathaus, Technischen Rathaus und Bürgerhaus sind montags 8 bis 13 Uhr; dienstags und mittwochs 8 bis 12 Uhr; donnerstags 13.30 bis 18 Uhr; freitags 8 bis 13 Uhr. Für die weiteren städtischen Gebäude ist aufgrund der jeweiligen baulichen Situation leider kein freier Zutritt möglich. Nach vereinbartem Termin oder – sofern von der Personenzahl her möglich – auf Klingeln erhalten die Bürger von den Mitarbeitenden gezielt Einlass.