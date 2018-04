Göppingen Stadt Göppingen ehrt ihre Sportler

Göppingen / SWP

Im Atrium des Göppinger Rathauses hat Oberbürgermeister Guido Till mehr als 70 Sportler, Betreuer und Engagierte aus der ganzen Stadt geehrt.

OB Guido Till ehrte zahlreiche Sportler und Vereinsmitarbeiter, deren Leistung besondere Anerkennung verdienen. „Sie haben alle im vergangenen Jahr herausragende sportliche Leistungen erbracht und sind damit ein Vorbild für Jung und Alt“, so das Stadtoberhaupt bei der Sportlerehrung im Atrium des Rathauses. „Göppingen kann stolz darauf sein, Sie als Aushängeschilder zu haben.“

Die Ehrung der Kinder und Jugendlichen von 10 bis 16 Jahren übernahm Jugendrätin Sarina Frank. Sie zeichnete folgende Sportler der DLRG-Ortsgruppe Bereitschaftspolizei Göppingen aus:

Philipp Cao, Tom Ziller, die Mannschaft mit Cilia Gottesbüren, Emely Klukas, Alicia Nonnenmacher, Neele Rapp und Katrin Zeidler, die Mannschaft mit Cilia Gottesbüren, Emely Klukas, Alicia Nonnenmacher und Denise Welchner, die Mannschaft mit Lukas Bertleff, Philipp Cao, Samuel Klukas und Jan Rommelspacher. Außerdem wurden ausgezeichnet: Aurel von Campenhausen, Schwimmverein Göppingen, Philipp Döhring, TSV Bartenbach, Benedikt Haym, Turnerschaft Göppingen, sowie die Mannschaft der TPSG Frisch Auf Göppingen mit Simon Dudium, Nico Gerasia, Isaiah Klein, David Knezevic, Philipp Murrath, Oskar Neudeck, Felix Neudeck, Jonas Reu, Jan Magnus Riegel, Yannik Scholz, Simon Thamm.

Die Sportverdienstmedaille ging an: Paula Gehrer, TSV Bartenbach, Christa Leyrer, Turnverein Jebenhausen und Klaus Osterroht, Schwimmverein Göppingen.

Die Mitglieder und Trainer der Mannschaft, die am EHF-Cup 2017 teilgenommen und den Europapokalsieg errungen hat, wurden in Anerkennung ihrer sportlichen Leistungen von Oberbürgermeister Till ausgezeichnet. Die Sportehrenplakette in Silber erhielten Joschua Braun, Sebastian Heymann und Jens Schöngarth; mit einer Urkunde ausgezeichnet wurden Daniel Fontaine, Anton Halen, Tim Kneule, Adrian Pfahl, Primoz Prost, Daniel Rebmann, Marco Rentschler, Marcel Schiller, Christian Schöne und Zarko Sesum sowie in Abwesenheit Niclas Barud, Andreas Berg, Lars Kaufmann, Bastian Rutschmann, Jona Schoch, Manuel Späth und Magnus Anderson.

Die Sportmedaille in Silber ging an Alexander Krauß, Schützengilde Bartenbach. Eine Urkunde ging an die Mannschaft der Schützengilde Bartenbach mit Alexander Krauß, Uwe Allmendinger und Frank Schwarz.

Ebenfalls mit der Sportmedaille in Silber ausgezeichnet wurden Hendrik Prahst, TSV Bartenbach, sowie die Mannschaft des TSV Bartenbach mit Hendrik Prahst, Benedikt Haiser und Lukas Kauderer.

Die Mitglieder und Trainer der Mannschaft der TPSG Frisch Auf Göppingen mit Michael Fezer, Luis Gottschling, Mike Heim, Finn Mogalle, Enrico Nigro, Simon Rube, Leon Rupp, Tobias Hafner und Marius Schmidt erhielt in Anerkennung ihrer sportlichen Leistungen die Sportmedaille in Bronze.

Die Mitglieder der Mannschaft vom Armbrust-Sport-Club Göppingen mit Marianne Hahn, Barbara Hahn, Britta Weil, Chantal Klenk und Benjamin Hügler erhielten ebenfalls die Sportmedaille in Bronze oder eine Urkunde.

Für die musikalische Umrahmung des Festabends sorgte die Gruppe „Blues Mafia“ von der Göppinger Jugendmusikschule.