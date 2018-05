Geschichte Paul Bonatz: Spuren des NS-Regimes

Next

Als Architekt des Stuttgarter Hauptbahnhofs hat Paul Bonatz eine Berühmtheit erlangt. In Göppingen hat er ein privates Wohnhaus und das Mörike-Gymnasium (Bild) gebaut. © Foto: Giacinto Carlucci

Göppingen / Margit Haas

Paul Bonatz ­– seit Stuttgart 21 ist er in aller Munde. Auch in Göppingen hat er architektonische Spuren hinterlassen.

Solche Sandkastenspiele sind typische Erscheinungen jener Jahre, als das Dritte Reich auf dem Zenit stand“, sagt Thomas Vogel. Der Historiker hat sich intensiv mit der Architektur des NS-Regimes und seiner Spuren in Göppingen beschäftigt. „Die großen, unter Hitlers persönlicher Aufsicht arbeitenden Stäbe und lokalen Verwaltungen, wurden erfasst von einer wahren Planungseuphorie, als sich nach 1939 die ersten Erfolge der Wehrmacht abgezeichnet hatten“, fährt er fort. Die Verantwortlichen waren zynischer Weise davon ausgegangen, dass „ein schier unerschöpfliches Reservoir an Arbeitskräften und Rohstoffen aus den besetzten Gebieten“ zur Verfügung stehen würden.

Auch Göppingen wurde von dieser Euphorie erfasst. Es sollte „eine ideologische Mitte mit einem verhältnismäßig riesigen neuen Rathaus als Kern gebaut werden“, so Vogel. Dem wären große Teile des Bereichs nördlich der Hauptstraße zum Opfer gefallen. Auch das heutige Freihof-Gymnasium wäre nach dem „Siegfrieden“ der Spitzhacke zum Opfer gefallen. Den Verantwortlichen war wohl klar, dass dies – trotz des Terrors – nicht ohne Widerstand möglich gewesen wäre.

Und so wurde das gesamte Projekt „unter Ausschluss der Öffentlichkeit und unter Umständen, die bis heute nicht rekonstruierbar sind, vorangetrieben“, hat der Wissenschaftler recherchiert. Es gab in den Unterlagen des damaligen Oberbürgermeisters Dr. Erich Pack keinerlei Notizen. Die finden sich in den Papieren des beauftragten Architekten. Und das war kein anderer als Paul Bonatz. Als Architekt des Stuttgarter Hauptbahnhofes hat er eine Berühmtheit erlangt.

In Göppingen hat er ein privates Wohnhaus und das Mörike-Gymnasium gebaut. Er war zudem Mitte der fünfziger Jahre in der Wettbewerbskommission zum Bau der Stadthalle. Die einzigen Dokumente, die sich im Stadtarchiv finden, sind zwei Rechnungen. So erhielt der Planer 1943 10.000 und 1944 noch einmal 20.000 Reichsmark Honorar überwiesen – eine sicher stattliche Summe.

„Die Eingriffe in das städtische Gefüge wären gravierend gewesen“, weiß Thomas Vogel mit Blick auf die detaillierten Pläne. Zwischen der Ostseite des Schlosses und der Marktstraße wäre ein 250 Meter langgestreckter und 50 Meter breiter Platz entstanden. Nördlich wäre er von Parteigebäuden begrenzt worden. Der Marstall, das alte Feuerwehrmagazin und das Rabbinerhaus hätten neben zahlreichen privaten Gebäuden weichen müssen.

Das neue Rathaus wäre entlang der Schützenstraße entstanden und hätte sich mit allen Bauten bis zur Poststraße erstreckt. Auf dem Entwurf von Paul Bonatz wirkt das Adelberger Kornhaus, das integriert worden wäre, wie ein Puppenhäuschen inmitten der größenwahnsinnigen Architektur. Das eigentliche Rathaus wäre „eine dem Schlossschema entlehnte Vierflügelanlage um einen großen Ehrenhof“ geworden.

Der Politikwissenschaftler zieht das Projekt auch unter rein städtebaulichen Aspekten in Zweifel. So hätte der Durchbruch zum Schloss wenig Sinn gemacht, da dessen Ostseite nicht besonders attraktiv ist.

Bonatz zog im Herbst 1943 in die neutrale Türkei um. Als die ein Jahr später ihre diplomatischen Beziehungen zum NS-Regime abbrach, blieb er trotz Anweisung dort. Von 1946 bis 1954 war er Professor an der İstanbul Teknik Üniversitesi und war Ende der Vierzigerjahre in den Umbau einer ehemaligen Ausstellungshalle zur Staatsoper von Ankara involviert. Paul Bonatz starb 1956.

Info Detaillierte Informationen gibt es in der Veröffentlichung des Stadtarchivs „Göppingen unterm Hakenkreuz“ (ISBN: 9783933844149).