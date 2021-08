Unter dem Motto „Uhingen bewegt sich“ wurde in Nassachmühle für den guten Zweck gesportelt. Die Spendengelder bekommen die Flutopfer von Ahrweiler.

Auf dem Schulhof der Grundschule Nassachmühle war am Mittwoch einiges los. Wo sich normalerweise Schulkinder tummeln, war Zumba und Yoga angesagt. Der Schweiß floß in Strömen, die gut 40 Frauen waren begeistert dabei und hatten sichtlich großen Spaß am Outdoor-Sport. Yvonne Liebscher hat z...