Nicht nur ein Spatenstich hat am Montag verdeutlicht, dass die Sanierung des neuen Spielplatzes „Oberer Bau“ in Faurndau begonnen hat. Auch der symbolische erste Baggerbiss zeigte: Hier tut sich was. Die Schaufel des Baggers schwenkt Göppingens Oberbürgermeister Alex Maier. Der Rathauschef ...