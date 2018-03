Stadtentwicklung Spielfeld am Tälesbahnhof kommt dieses Jahr

Spielfeld am Tälesbahnhof kommt dieses Jahr

Geislingen / Stefanie Schmidt

Der Gemeinderat hat dem Vorentwurf für die Gestaltung des Areals im Umfeld des Altenstädter Tälesbahnhofs geschlossen zugestimmt. Oberste Priorität hat zunächst das Spielfeld beim Jugendhaus. Noch in diesem Jahr soll es mit dem Bau losgehen. Zuerst muss allerdings noch ein Lärmgutachten erstellt werden. Danach soll der Jugendbereich inklusive Outdoor- und Fitnessgeräten umgesetzt werden. Wann die grüne Bahntrasse, der neue Gemeinschaftsgarten und der Spielplatz folgen, hängt von der Haushaltslage der nächsten Jahre ab.

Etwa zehn Jugendliche waren bei der Sitzung am Mittwoch unter den Zuhörern – ein Zeichen dafür, wie wichtig ihnen das Thema ist. Nachdem die Pläne für den Kunstrasenplatz in der Bolzstraße auf Eis gelegt wurden, hatte der Jugendgemeinderat wiederholt angemahnt, dass es nun zumindest mit dem Spielfeld am Tälesbahnhof schnell vorwärts gehen sollte (wir berichteten).