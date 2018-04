Präsentation Spiel, Spaß und Information

Göppingen / David Stellmacher

Die Gegensätze hätten kaum größer ausfallen können: Wo sich am frühen Morgen wegen der mutmaßlich zu entschärfenden Fliegerbombe gespannte Stille breitgemacht hatte, nahmen wenige Stunden später fröhliche Kinder samt Eltern den Raum um die Stadthalle in Beschlag. Die Sonne tat ihr Übriges, damit sich das Gebiet in Windeseile zur Spielmeile verwandeln konnte. Rasch wusste etwa die große Hüpfburg ihre kleinen Besucher für sich zu begeistern. So war bereits von weitem zu erkennen, dass bei der sechsten Familienmesse in der Stadthalle zuvorderst die Belange der kleinen Göppinger im Mittelpunkt stehen sollten.

Unter dem Motto „Familie ist Zukunft“ haben die Organisatoren der Stadt und des Lokalen Bündnisses für Familien wieder ein vielfältiges Programm auf die Beine stellen können. Über die Mitmach-Angebote und Spiele-Aktionen für Kinder hinaus boten die Messestände Informationsangebote zu all jenen Themen, die besonders junge Eltern interessieren. Den ganzen Tag über lockten Spiele wie ein Rollstuhl-Parcours, Fahr-Wettbewerbe oder auch Lösch-Übungen mit der Jugendfeuerwehr begeisterte Kinder an. Auf der Bühne traten Gruppen auf und sorgten für musikalische Unterhaltung. Viele Besucher lobten vor allem die gelungene Verbindung zwischen Spiel, Spaß und neuen Informationen.

Die Stände bildeten die gesamte Bandbreite an Angeboten in Göppingen und dem Kreisgebiet ab. Von Betreuungsmöglichkeiten über Soziale Dienste bis hin zu städtischen und kirchlichen Einrichtungen sowie Bildungseinrichtungen reichten die kreativen Infostände. Umso schneller füllte sich die Halle denn auch mit interessierten Besuchern – und nicht wenige Aussteller hatten alle Hände voll zu tun.

Dabei bot sich für die Organisationen eine gute Gelegenheit, auf ihr Angebot aufmerksam zu machen und ins Gespräch zu kommen. Das schätzten auch die Göppinger Hebammen, deren Vorsitzende Arinya Blochum mit ihren Kolleginnen die eigene Arbeit vorstellte und Interessierte beriet. „Wir führen rund 60 Gespräche an einem Messetag.“

Über die gute Resonanz konnte sich Göppingens Erste Bürgermeisterin Almut Cobet, die als Schirmherrin die Halle eröffnete, nur freuen. Sie betonte, „die Buntheit und die Qualität spiegeln wider, was die Stadt für Familien anbietet.“ Auch wenn die Messe nur einen kleinen Ausschnitt zeigen könne, sei es beeindruckend, wie viele Organisationen und Unternehmen sich wieder beteiligt hätten. Die Messe zeige auf, dass die Stadt sämtliche Bürger in den Fokus nehmen wolle. Auch zahlreiche Großeltern begleiteten ihre Enkel beim Erkunden der Spielangebote.

Diese breite Wirkung wolle man mit der Messe fördern, sagte Walter Scheck, Vorsitzender des Lokalen Bündnisses für Familien. „Alle sollen hier gerne, respektvoll und fröhlich miteinander leben. Diesem Ziel sind wir wieder Mal ein Stück nähergekommen.“