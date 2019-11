Überwältigende Resonanz bei der Buchpremiere mit Marc Friedrich und Matthias Weik am Donnerstagabend in der Göppinger Stadthalle.

Ihr Werk mit dem Titel „Der größte Crash aller Zeiten“, das in der Spiegel-Bestseller-Liste auf Anhieb Rang eins erreicht hatte, lockte fast 1100 Gäste in die Stauferstadt. Teilweise war das Publikum aus München oder aus Österreich angereist, um die beiden eloquenten Finanzexperten auf der Bühne zu erleben.

NWZ-Veranstaltung

Moderiert wurde der Abend von NWZ-Redaktionsleiter Helge Thiele und dessen Stellvertreter Joa Schmid. Nach der Präsentation mit anschließender Fragerunde bekam das Autorenduo die Bücher wie warme Semmeln aus den Händen gerissen. Rund 400 Exemplare wurden am Tisch verkauft. Ein Gast nahm gleich 15 Stück für Familie und Freunde mit. Um das Forum zu vergrößern, hatte man vorab den Foccia-Saal der Stadthalle um den Klosterneuburg-Saal erweitert und zusätzlich noch die Empore geöffnet.

Nicht den Humor verlieren

„Es macht Spaß, mit zwei Autoren dieses Kalibers über solche spannenden und teils wenig erbaulichen Themen zu diskutieren“, so NWZ-Redaktionsleiter Helge Thiele. Man merke, dass das Buch bei den Menschen einen Nerv getroffen habe und potenziell eine Bedeutung für den Alltag habe. „Man wünscht sich natürlich, dass es nicht so schlimm kommt, wie beschrieben“, meint Thiele. „Aber selbst wenn die Dinge tatsächlich so eintreten würden, wäre mit dem gestrigen Abend bewiesen, dass es keinen Sinn macht, den Humor zu verlieren.