Supermärkte, Großhändler, Maschinenbauer, Fitnessstudios, Autohändler und Beton. Es gibt so allerhand im Industriegebiet Ost, und nach dem Willen der Stadt darf dort jetzt auch noch etwas hinzukommen: Vergnügungsstätten wie Discotheken, Nachtlokale, Tanzbars, Billard-Cafés und Spielhallen. Bisher gibt es die in dem 17,2 Hektar großen Gebiet nicht, das im Norden durch Ulmer und Eislinger Straße begrenzt wird, im Süden durch die B 10, im Westen durch Holzheimer und Reutlinger Straße, im Osten durch die Stadtgrenze mit Eislingen.

Drei Bebauungspläne aus den 1980er, -90er Jahren und von 2018 gelten für das Gebiet, bisher waren Vergnügungsstätten ausgeschlossen. Jetzt sollen sie unter bestimmten Voraussetzungen zugelassen werden: Wenn sie in den Untergeschossen untergebracht sind und in einem „städtebaulich verträglichem Abstand“ zueinander stehen. Etwas konkreter heißt das: keine direkte Sichtbeziehung zur nächsten Vergnügungsstätte und Mindestabstand von 200 Metern. Aber: Nur im östlichen Teil des Gewerbegebiets soll das möglich werden, nicht im westlichen Teil an der Reutlinger und Holzheimer Straße gegenüber der Wohnbebauung des Bodenfelds. Dessen Bewohnern will die Stadt keine Tanzlokale oder Spielhallen direkt vor die Nase setzen.

Keine Reeperbahn im Göppinger Industriegebiet

Eine Göppinger Reeperbahn wird das aber trotz der Lockerung in den Untergeschossen wohl nicht im Industriegebiet Ost, nach dem neuen Bebauungsplan sollen „Bordelle und bordellartige Betriebe“ im gesamten Gebiet, also nicht nur an der Grenze zum Bodenfeld unzulässig sein.

Hintergrund der geplanten Änderung und des Ermöglichens von Vergnügungsstätten im Industriegebiet Ost ist die zuletzt vor zwei Jahren aktualisierte „Vergnügungsstättenkonzeption" der Stadt, die unter anderem Anreize schaffen soll, dass sich Spielhallenbetreiber aus der Innenstadt zurückziehen und sich außerhalb der Kernstadt in Gewerbegebieten niederlassen. Bereits im Mai hatte der Gemeinderat deshalb für das nördlich der Ulmer Straße gelegene und an des Industriegebiet Ost anschließende Gebiet „Autohof" eine ganz ähnliche Bebauungsplanänderung beschlossen, die die Ansiedlung von Vergnügungsstätten wie Spielhallen ermöglicht.