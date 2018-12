Göppingen Spendeneifer gibt Grund zum Jubeln

Göppingen / Von Karin Tutas

Auf den Konten der „Guten Taten“ sind mittlerweile 131 000 Euro.

Der Blick auf die Spendenkonten der „Guten Taten“ führte am Freitag zu geradezu ausgelassener Stimmung in der NWZ-Redaktion und beim Förderverein „NWZ Gute Taten“. Das Spendenbarometer der „Guten Taten“ hat in den vergangenen Tagen einen Riesensatz nach oben gemacht und fast in Überschallgeschwindigkeit die 100.000-Euro-Marke geknackt. Insgesamt 131.000 Euro haben die Leser unserer Zeitung bereits gespendet. Eine frohe Botschaft zum Weihnachtsfest.

Einmal mehr versetzt die Hilfsbereitschaft der Menschen im Landkreis Göppingen das Team aus Redaktion, Verlag und Förderverein in Erstaunen. Sie äußert sich nicht nur in vielen kleineren und größeren Einzelspenden. Erneut stellen sich Vereine, Organisationen, Künstler und Musiker in den Dienst der guten Sache. Es werden Gutsle und Glühwein verkauft oder Würste gebrutzelt. Dazu bereichern Chöre das kulturelle Leben mit weihnachtlichen Konzerten. Allein an diesem Wochenende rocken drei Bands in unterschiedlichen Locations für den guten Zweck. Bereits zum 25. Mal setzen sich mit ihrem Auftritt heute Abend im Adler d’Onofrio in Eislingen „Metropolice“ für die „Guten Taten“ ein.

Begeistert von dem vielfältigen Engagement für die „Guten Taten“ ist der Vorsitzende des Fördervereins, NWZ-Verlagsleiter Mario Bayer: „Wie viele Menschen sich mit Herzblut in den Dienst der guten Sache stellen, ringt uns großen Respekt ab“, so Bayer, der positiv überrascht und dankbar ist, „dass uns unsere Spender bereits vor Weihnachten so gut ausstatten“. Er habe den Eindruck, dass die Aktion von Jahr zu Jahr eine breitere Unterstützung erfahre. Erfreulich sei, dass sich auch zahlreiche Firmen aus Industrie und Handel mit großzügigen Spenden beteiligen.

Mit dem bis jetzt gesammelten Geld ist mehr als die Hälfte der Wegstrecke der Benefizaktion geschafft. 200.000 Euro zu sammeln, hat sich das Team aus Redaktion, Verlag und Förderverein zum Ziel gesetzt. Damit sollen 40 soziale Projekte im Landkreis gefördert werden, die unterschiedliche sozial engagierte Organisationen und Vereine realisieren wollen. Die Spendengelder sollen Familien kranker Kinder ebenso zugute kommen wie der Sprachförderung oder Projekten der Jugendarbeit. Lebensqualität für alte oder psychisch kranke Menschen steht ebenso auf der Agenda wie die Unterstützung der Hospizarbeit oder von Rettungsdiensten.

„Wir freuen uns, dass wir im Landkreis so viel Gutes bewegen können“, so Mario Bayer und hofft nun gemeinsam mit dem gesamten Team der „Guten Taten“, dass bis zum Ende der Aktion Mitte März genug Geld gesammelt wird, um alle beantragten Projekte fördern zu können.