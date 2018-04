Politik SPD wählt Hilde Huber zur Chefin

Göppingen / SWP

Die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Göppingen haben am Freitagabend bei ihrer Versammlung in der Frisch-Auf-Gaststätte Hilde Huber für die nächsten zwei Jahre zu ihrer neuen Vorsitzenden gewählt. Die 59-jährige Stadt- und Kreisrätin löst damit Jürgen Lämmle ab. Der 66-jährige Regionalrat hat den Ortsverein eineinhalb Jahre lang geführt und kandidierte wie angekündigt nicht mehr für den Vorsitz. Lämmle arbeitet jedoch im Vorstand als Beisitzer weiter.

Hilde Huber, die einzige Bewerberin war, erhielt von 36 stimmberechtigten Mitgliedern 35 Ja-Stimmen. Ein Mitglied enthielt sich. Die Kinderkrankenschwester, langjährig in der Leitung und nun im Patientenmanagement der Kinder- und Jugendklinik am Eichert tätig, freut sich „über den großen Zuspruch und die gemeinsame Zeit in der Göppinger SPD, die neuen Aufgaben und deren Bewältigung“, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei. Es werde auch schwierige und zähe Vorgänge geben, sagte Huber, aber sie wolle „die Menschen in unserer Stadt mitnehmen und ihnen weiter sozialdemokratische Werte vermitteln und damit mit den Menschen zusammen die Welt ein wenig friedvoller machen“. Willy Brand habe es einst auf den Punkt gebracht: Ein besseres Land komme nicht von allein – „eine bessere Stadt auch nicht“, ist sich Huber sicher. „Gerechtigkeit, Zusammenhalt, Respekt und Achtung sind die Attribute denen ich mich verpflichtet fühle.“ Huber ist der Überzeugung, dass die Menschen wieder Vertrauen in politisches Geschehen bekommen, „wenn sie gehört und ernst genommen werden“. Die Göppinger SPD müsse sich den Diskussionen mit den Menschen stellen: „Wir müssen raus gehen, in die sozialen Einrichtungen, in die Unternehmen, in die Krankenhäuser und die Schulen. Wir müssen hinhören, was die Menschen bewegt.“

Zu Hubers Stellvertretern wurden der Holzheimer Alexander Rizmann (60) und Martina Heer (51) gewählt. Heer wurde zudem als Schriftführerin des Vorstands gewählt. Kassier Peter Maier (48) und der 61-jährige Mediensprecher Rainer Maier wurden in ihren Ämtern bestätigt. Als Beisitzer wurden gewählt: Heike Finkel, Mike Grunert, Jürgen Lämmle, Daniel Schindler, Dorothee Schmid-Klingbeil, Andreas Völkel und Klaus Wiesenborn.