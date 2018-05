Politik SPD fordert mehr Transparenz

Faurndau / SWP

Mit der Forderung nach mehr Öffentlichkeit bei Gutachten, Bestandsanalysen und Auftragsvergaben durch die Stadtverwaltung reagieren die Sozialdemokraten auf den Verlauf der jüngsten Sitzung des Bezirksbeirates in Faurndau.

„Nach der Beratung zu diesem Thema hatte man den Eindruck“, so SPD-Bezirksbeirat Herbert Schweikardt in einer Pressemitteilung, „dass sich die Stadtverwaltung nur ungern in die gutachterlichen Karten schauen lassen will“. Sein SPD-Kollege Till Krauß stützt diesen Vorwurf: „Wer wissen will, was in den Gutachten wirklich steht, muss sich an die Öffnungszeiten der Verwaltung halten und sehr viel Zeit mitbringen. Nur in den Diensträumen und zu den regulären Öffnungszeiten stehen nämlich Gutachten und andere, wichtige Informationsdaten zur Einsicht zur Verfügung.“

Bürger sollen Infos erhalten

Die Faurndauer Sozialdemokraten mahnen deshalb an, dass die Stadt Göppingen die Möglichkeiten moderner Kommunikationssysteme nutzen solle, „damit viele Mitbürger sich auch über Gutachten und andere Informationsquellen informieren können“. Die Mandatsträger sind sich einig in der Forderung, dass dies eine „Bringschuld“ der Stadt sei. Mit dieser Forderung will die SPD auch dem Umstand Rechnung tragen, „dass politisch interessierte Menschen mit ihrem Zeitbudget sorgfältig haushalten müssen und deshalb auch in den Abend- oder Nachtstunden mit Informationen versorgt sein wollen“. „Erkenntnisse aus Gutachten, Sachanalysen oder Fachstellungnahmen“, so Herbert Schweikardt, „gehören nicht zum Herrschaftswissen von Berufspolitikern. Sie dienen vielmehr der allgemeinen Willensbildung“.

Deshalb fordert die SPD von der Göppinger Stadtverwaltung eine offensivere Informationspolitik, die sich nicht auf kommunale Öffnungszeiten beschränkt.