Wahlkampf Spaziergang mit Kersting

Süßen / SWP

Um die städtische Entwicklung anschaulich und dadurch besser begreifbar zu machen, lädt der Süßener Bürgermeister Marc Kersting am Sonntag, 29. April, zum Sonntags­spaziergang quer durch die Stadt. 90 Minuten lang führt der verheiratete Rathauschef, der sich bei der Bürgermeisterwahl eine Woche später um die Verlängerung seiner Amtszeit bewirbt, überall dorthin, wo sich etwas tut am Ort: Die Tour wird die zwei Sanierungsgebiete „Südlich der Fils“ und „Heidenheimer Straße und Umfeld“ genauso streifen wie die Baustelle der beiden neuen Hallen in der Jahnstraße.

Der Spaziergang mit Marc Kersting beginnt am Sonntag um 14 Uhr am Parkplatz beim Rathaus, wo die „SUEnergie“ eine Stromladesäule installiert hat, an der neuerdings jedermann jederzeit kostenlos sein Elektromobil auftanken kann, teilt der Rathauschef mit.