Ferien Spaß rund um Zirkus

Göppingen / SWP

Beim Sommerferienprogramm der Caritas vom 6. bis 10. August gibt es noch freie Plätze. Das Motto lautet: „Manege frei für Zirkus Paulini – entdeck’ was in dir steckt!“ Es gibt eine Woche Spiel und Spaß rund um das Thema Zirkus für Kinder von acht bis zwölf Jahren im katholischen Gemeindehaus St. Maria in der Ziegelstraße 11 in Göppingen.

Von Montag bis Freitag erwartet die Kinder von 9 bis 17 Uhr ein buntes Programm mit Zirkuselementen, Bastelangeboten und kleinen Ausflügen. Für ein Mittagessen ist gesorgt. Die Kosten betragen 15 Euro für die Woche.

Information und Anmeldung: Caritas-Zentrum, Petra Krieg, Ziegelstraße 14, 73033 Göppingen, Tel.: (07161) 65858-0.