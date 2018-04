Angebot Spaß an der frischen Luft

Göppingen / SWP

Auch in diesem Jahr bietet der Stadtverband Sport Göppingen in Kooperation mit der Stadt Göppingen wieder Bewegung und Spaß an der frischen Luft im Oberhofen- und Stadthallenpark an. Vom 2. Mai bis 29. August, jeden Mittwoch von 18 bis 19 Uhr, gibt es dieses Mitmachprogramm – kostenlos und unverbindlich, ohne Anmeldung. 36 Übungseinheiten werden angeboten: Aerobic, BBP, Body fit, Body Forming, Rücken fit, Thai Chi, Wirbelsäulengymnastik, Yoga und Zumba und zum ersten Mal Piloxing und Rücken-Mix.

Das Angebot ist für alle Altersgruppen geeignet und wird von erfahrenen Übungsleitern geleitet. Die Vereine Frisch Auf, TSV Bartenbach, Turnerschaft, TV Bez­genriet, TV Holzheim und TV Jahn sind mit von der Partie.