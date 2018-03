Soziales Spannende Angebote für Familien

Göppingen / SWP

Unter dem Motto „Familie ist Zukunft“ findet am Sonntag, 22. April, die sechste Göppinger Familienmesse statt. Der Besuch des Spiel- und Infotags für die ganze Familie in der Stadthalle kostet keinen Eintritt. Rund 50 soziale Einrichtungen, Organisationen und Unternehmen, die sich in Göppingen für Familien einsetzen, haben ein spannendes Programm mit vielen Mitmach-Aktionen und Vorführungen für alle zusammengestellt. Die Kinder können nach Herzenslust spielen, kreativ sein, malen, basteln, kneten, experimentieren, erforschen, klettern, jonglieren, ausprobieren, zuschauen oder mitmachen, während sich die Eltern informieren können.

Auch vor der Stadthalle werden nach Angaben des Veranstalters, dem Lokalen Bündnis für Familie Göppingen, neben einer Hüpfburg, einem Rollstuhlparcours und Präsentationen der Jugendfeuerwehr weitere abwechslungsreiche Attraktionen geboten. Die Familienmesse beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Schulerzimmer der Stadthalle und wird um 11 Uhr von der Schirmherrin, der Ersten Beigeordneten der Stadt und Sozialbürgermeisterin Almut Cobet, sowie dem Vorsitzenden des Lokalen Bündnisses für Familie Göppingen, Walter Scheck, in der Stadthalle eröffnet. Die Messe endet um 17 Uhr.