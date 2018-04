Göppingen Sozialarbeit vor Ort gefordert

Göppingen / Maximilian Haller

In Göppingen gibt es ungewöhnlich viele Obdachlose. Wie damit umzugehen ist, darüber wurde im Göppinger Sozialausschuss beraten.

Einem „großen Thema“ widmete sich, wie Göppingens Erster Bürgermeisterin Almut Cobet am Donnerstag betonte, der Ausschuss für Soziales und Schulen des Göppinger Gemeinderats: Die hohe Zahl von Obdachlosen in der Hohenstaufenstadt macht der Stadt Sorgen.

Rudolf Dangelmayr, Leiter des Dezernats für Jugend und Soziales im Landratsamt Göppingen, und Marcel Schwenkedel von der Ortspolizeibehörde der Stadt berichteten den Mitgliedern des Ausschusses über den aktuellen Stand. „Derzeit gibt es in Göppingen 163 Personen in Obdachlosigkeit“, erklärte Schwenkedel, darunter elf Familien.

Rein technisch gesehen sei die Unterbringung dieser Menschen in Obdachlosenwohnheimen eine polizeiliche Maßnahme der Gefahrenabwendung. Die Unterbringung sei planmäßig eigentlich nur auf einen Zeitraum von sechs Monaten begrenzt, „leider dehnen sich die Unterbringungszeiten oft auf Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte aus“. Aus diesem Grund müsse man dafür sorgen, dass Obdachlosigkeit gar nicht erst entstehe.

Eine mögliche Maßnahme zur Vermeidung ist nach den Worten Schwenkedels die Mietschuldenübernahme durch die Stadt. Auch durch aktive Sozialarbeit soll eine verbesserte Rückführung dieser Personen in den Wohnungsmarkt ermöglicht werden.

Rudolf Dangelmayr zeigte sich zufrieden mit der Zusammenarbeit von Stadt und Landkreis: „Wir stehen bei dem Thema Obdachlosigkeit schon längere Zeit im Gespräch mit der Stadt Göppingen und sind auf einem guten Weg.“ Der Dezernatsleiter merkte an, dass es Aufgabe des Landkreises sei, psychosoziale Betreuung in Fällen von Wohnungslosigkeit anzubieten. „Allerdings sind wir nur beratend tätig“, erklärte er, es gebe zudem für Menschen in Obdachlosigkeit keinen Zwang, diese Hilfe auch anzu­nehmen.

Auch im Obdachlosenwohnheim in der Brückenstraße, das im Frühjahr eröffnet wurde, soll neben einer Unterkunft auch Beratung für die Bewohner angeboten werden. Von den 89 Plätzen seien derzeit 26 belegt, berichtete Marcel Schwenkedel.

In der Brückenstraße wolle man Gespräche vertiefen, etwa durch gemeinsame Infoveranstaltungen für alle dortigen Bewohner. „Menschen, die in Obdachlosigkeit leben, haben oft Probleme bei der Kontaktaufnahme, vor allem mit Behörden“, sagte Dangelmayr. Man wolle durch direkten Kontakt ein Vertrauensverhältnis aufbauen und diesem Personenkreis helfen, in Regelmietverhältnisse zurück zu finden.

Stadträtin Eva Epple (Grüne) kritisierte, dass in der Brückenstraße keine Sozialarbeiter vor Ort verfügbar seien: „Ein festes Angebot muss her.“ Laut Dangelmayr habe das Landratsamt dazu momentan nicht die Kapazitäten. Es gebe im Dezernat nur anderthalb Stellen für die Betreuung der Obdachlosenwohnheime. Er könne sich jedoch vorstellen, Sozialarbeiter in regelmäßigen Abständen hinzuschicken und Sprechstunden vor Ort anzubieten.

Grünen-Stadträtin Barbara Schrade forderte, dass vor allem zu Beginn der Unterbringung Einzelgespräche angeboten werden: „Die Menschen müssen wissen, was es überhaupt für Hilfe gibt und welche Arten von Hilfe sie in Anspruch nehmen können.“ Dr. Klaus Fischer von der CDU-Fraktion wunderte sich darüber, dass es nur eineinhalb Stellen für den ganzen Kreis gebe. „Ich frage mich, ob der Kreis da nicht etwas versäumt hat“, sagte Fischer.

Der Leiter des Dezernats für Jugend und Soziales räumte ein, dass dieses „momentan eher schlank aufgestellt“ sei. Es sei jedoch nach wie vor oberste Priorität, Obdachlosigkeit abzuwenden. Stadträtin Hilde Huber (SPD) stimmte dem zu: „Bei unverschuldeter Not müssen wir ran.“ Sozialarbeit vor Ort anzubieten sei daher essentiell.