Aktion Sonja Alhäuser: Kunst-Zugaben in der Stadt

Sonja Alhäuser: Kunst-Zugaben in der Stadt

Sonja Alhäuser mit ihrem (Zu-)Gabensack auf Stadterkundung durch Göppingen, hier mit Stefan Horn in dessen Optikgeschäft. © Foto: Melanie Ardjah

Göppingen / Melanie Ardjah

Die Berliner Künstlerin Sonja Alhäuser hat die Göppinger Innenstadt, ihre Geschäfte und die Menschen dahinter erkundet. Ihre Eindrücke hat sie in Zeichnungen festgehalten, die nun in den Schaufenstern zu sehen sind. In Gesprächen mit den Ladenbesitzern entstand ein anregender Austausch, teilte Dr. Melanie Ardjah von der Kunsthalle Göppingen jetzt mit.

Das Konzept: Sonja Alhäuser erfährt die Geschichte des jeweiligen Orts, die individuelle Philosophie und Motivation. Im Gegenzug lernen die Menschen die Künstlerin und ihr Werk kennen. In Sonja Alhäusers Zeichnungen, Skulpturen und Installationen spielen Kreisläufe des Lebens – Werden und Vergehen, die Frage nach dem Woher und Wohin – eine zentrale Rolle. Existenzielle Themen verbindet die Künstlerin, die derzeit in Rom als Stipendiatin der Villa Massimo lebt und arbeitet, oft mit sinnlichen Prozessen, wie dem Zubereiten und Genießen von Nahrungsmitteln.

So standen bei „Obst und Gemüse Gittler“ die frischen Produkte im Mittelpunkt. Im Gespräch mit Sabine Müller-Gittler und Günter Gittler wurde intensiv über Qualität und sinnliche Rezepte gesprochen. Jedes Produkt hat bei Gittler seinen ausgewählten Platz. So schuf Sonja Alhäuser der Saison gemäß eine Zeichnung, die die Zubereitung eines Kartoffelbreis mit feinen Trüffelhobeln in seinen einzelnen Schritten zeigt und zum Nachkochen animieren soll.

Stefan Horn sprach mit Sonja Alhäuser über die Feinheiten des Auges, der Netzhaut, der Linse – die ja die Individualität des Menschen zeigen. Für die Künstlerin eröffnete sich ein eigener Kosmos, den man beim Betreten eines Optikerladens nicht sofort erahnt. Aber viel darüber verrät, wie man die Welt sieht und was das Sehvermögen leistet. Sonja Alhäusers großformatige Aquarelle im Schaufenster geben Einblick in die verborgene Welt des Optikers.

So beschrieb die Künstlerin die Zusammenarbeit als inspirierend: „Die Arbeit beginnt für mich nicht in dem Moment, in dem ich die Zeichnung beginne, sondern während der Kommunikation mit Stefan Horn. Hier begann sich ein Bild zu formen, das ohne den Austausch mit einem Fachmann nie hätte entstehen können.“ Je nachdem welche Schwerpunkte die Ladeninhaber im Gespräch setzten, entwickelte sich auch die bildnerische Umsetzung.

Auch „La Mode“ am Kornhausplatz ist ein Familienbetrieb mit langer Tradition. Einst aus einer Maßschneiderei entstanden, gibt es das Modegeschäft der Familie Staudenmayer seit 45 Jahren am Kornhausplatz. Das Ambiente strahlt Ruhe aus, Mode wird hier einzeln ausgewählt und Individualität groß geschrieben. Sonja Alhäuser nahm das Flair des Modesalons in mehreren Zeichnungen auf: Das kleine Schwarze im Schaufenster erzählt eine Geschichte, die der Fantasie Raum lässt.

Bei Café Berner schließlich ging es um ein Material, das im Werk Sonja Alhäusers eine wichtige Rolle spielt – Schokolade. So wurde die Künstlerin in die Entstehungsgeschichte der „Göppingerle“ eingeweiht und konnte beim Überzug der Schokoladentrüffel zusehen. Die Zeichnung im Schaufenster, von einem schokoladigen Handabdruck gekrönt, lässt diesen sinnlichen Prozess nachspüren.

Sonja Alhäuser selbst sieht ihre Göppinger Zugaben-Kunst im öffentlichen Raum durchaus als Abenteuer. Ihre Zeichnungen warten noch bis zum Jahreswechsel darauf, beim Stadtbummel oder beim Einkaufen entdeckt zu werden.