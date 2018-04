Musik Songslam im Club Bambule

Göppingen / SWP

Ein Songslam findet am Freitag, 20. April, ab 20 Uhr im Club Bambule in Göppingen statt. Wer eigene Songs hat, kann sie dort vortragen. Das Publikum bewertet dann per Applauslautstärke und entscheidet, wer eine Runde weiter kommt. Alle Musiker können zu Beginn einen Song außerhalb der Wertung vortragen, um das Publikum warmzuspielen. Es werden maximal drei eigene Songs benötigt. Man kann nicht nur alleine mitmachen, sondern auch als Duo, Trio oder volle Band. Ein E-Bass kann eingesetzt werden. Vor Ort stehen neben einer Gesangsanlage Percussion und ein Flügel zur Verfügung. Wer sich zum Songslam per Mail an gernot.zoeller@cvjm-gp.de anmeldet, bekommt Startgeld. Es gibt Preise zu gewinnen.