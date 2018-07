Leitartikel Autorname zum „Sommer der Ver-Führungen“ Sommerlicher Genuss

Kreis Göppingen / Helge Thiele

Endlich Ferien! Zeit, um sich von der Schule zu erholen. Zeit, um den Sommer zu genießen. Für viele Menschen vor allem mit schulpflichtigen Kindern bedeutet dies, dass bereits an diesem Wochenende oder in den kommenden Tagen Koffer gepackt werden – in Vorfreude auf die Fahrt oder den Flug zum Urlaubsziel. Doch niemand kann oder wird sechs Wochen lang verreisen, manche können sich gar keine Reise erlauben. Die schulfreie Zeit oder die Urlaubswochen der Berufstätigen bieten aber die Möglichkeit, auch von zu Hause aus den Landkreis Göppingen und die Region mit ihrer wunderschönen Natur und vielen spannenden Angeboten zu erkunden. Man kann seine Lieblingsorte besuchen, auf den sehr abwechslungsreichen Löwenpfaden wandern, viel Neues entdecken – und dabei so manches Mal ins Staunen geraten.

Eine prima Gelegenheit, unsere wunderbare Landschaft, ihre beeindruckende Geschichte und Kultur, die liebenswerten Menschen und ihre Talente und Leistungen kennenzulernen, ist die Teilnahme an einer oder mehrerer Veranstaltungen des großen Ferienprogramms „Sommer der Ver-Führungen“. Die ehrenamtlichen Gästeführer haben für die kommenden Wochen rund 200 attraktive und besondere Entdecker- und Genießer-Angebote geschnürt und freuen sich auf eine möglichst große Resonanz aus der Bevölkerung. Wann hat man schon mal die Möglichkeit zu einem Husky-Trekking am Albtrauf, einen Tag im Jagdrevier oder die Fils auf einer geführten Radtour zu erleben? Auch außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse gehören zum Angebot, genauso wie viele musikalische Darbietungen und Verzauberungen an reizvollen Orten. Der „Sommer der Ver-Führungen“ ist ein Gemeinschaftsprojekt des Landkreises, der Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf (ESA), der Touristikgemeinschaft Stauferland sowie der NWZ und Geislinger Zeitung. Das Programm liegt in den Rathäusern aus und ist auch online abrufbar. Über den Internet-Link https://www.sommer-der-verfuehrungen.de/programmheft-2018 können sich interessierte Teilnehmer nicht nur über die einzelnen Angebote, sondern auch über freie Plätze bei den Veranstaltungen informieren.

Nun bleibt nur noch, uns allen einen schönen Sommer und eine angenehme Ferienzeit zu wünschen – wo immer es uns hinzieht, was immer wir entdecken. In der Ferne, aber gerade auch in unserer Heimat.