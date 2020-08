In Göppingen ist das Grillen in und am Wald sowie Shisha-Rauchen auf öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen ab sofort verboten. Der Grund ist laut einer Pressemitteilung der Stadt die aktuelle Witterung und die daraus resultierende Waldbrandgefahr.

Brandgefahr: Grillen und Shisha in Göppingen verboten

Das Verbot gilt sowohl für mitgebrachte Grillgeräte als auch für öffentliche Grillstellen. „Es gilt die höchste Gefährdungsstufe“, betont die Stadtverwaltung.