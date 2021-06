Teamviewer, ein weltweit führender Software-Anbieter mit Sitz in Göppingen, hat am Montag eine strategische Partnerschaft mit SAP bekannt gegeben. Die Kooperation umfasst zum einen die technische Integration von Teamviewer Frontline, einer auf Augmented Reality (AR) basierenden Industrie-4.0-Lösung, in das SAP-Angebot für das so genannte Asset- und Service-Management. Zum anderen werde Teamviewer in das SAP-Partnerprogramm aufgenommen, und es sind gemeinsame Vermarktungsaktivitäten geplant, teilt das Göppinger Unternehmen mit. „Gemeinsam werden die beiden Software-Unternehmen den Kunden somit ein noch breiteres Angebot an maßgeschneiderten Lösungen zur Verfügung stellen und die digitale Transformation von Arbeitsplätzen und Prozessen im industriellen Umfeld vorantreiben.“

Stefan Krauss von SAP erklärt: „Mit unserer kürzlich eingeführten Industry Cloud vereinfachen wir den Zugang zu innovativen vertikalen Lösungen – entwickelt von SAP und unseren Partnern auf einer offenen Plattform. Die AR-Software-Suite Frontline von Teamviewer schafft einen großen Mehrwert für unsere Kunden, da sie die täglichen Aufgaben in industriellen Betrieben dank intelligenter Technologie vereinfacht.“ AR-basierte Prozesse könnten die Produktivität deutlich erhöhen, Bedienungsfehler und Maschinenausfälle vermeiden und damit die Kosten senken.

Alfredo Patron von Teamviewer ergänzt: „Die Aufnahme in das SAP-Partnerprogramm freut uns sehr und ist eine Bestätigung unserer jüngsten Investitionen und Erfolge im Großkundensegment. Dies ist der Beginn einer langfristigen Zusammenarbeit mit dem gemeinsamen Ziel, die digitale Transformation geschäftskritischer Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette voranzubringen. Gemeinsam können wir Kunden dabei unterstützen, Digitalisierungspläne umzusetzen und auch alle Facharbeiter in Produktion, Logistik oder Außendienst einzubeziehen.“

Einer der ersten gemeinsamen Anwendungsfälle werde die AR-basierte Unterstützung von Wartungs- und Reparaturprozessen bei SAP-Kunden in den Bereichen Maschinenbau und Komponentenfertigung sein, heißt es in der Pressemitteilung des Göppinger Software-Unternehmens. Damit könnten Experten aus der Ferne die Mitarbeiter vor Ort in Echtzeit durch komplexe Prozesse führen. Alle Schritte werden automatisch im SAP-System gespeichert und blieben so im Nachhinein nachvollziehbar. Diese ersten Anwendungsszenarien würden im Rahmen der Partnerschaft weltweit vermarktet. Teamviewer Frontline werde bereits von internationalen Konzernen wie Deutsche Post DHL, BMW und Coca-Cola Hellenic Bottling Company eingesetzt.