Nachdem im Göppinger Restaurant Anami gravierende Hygienemängel festgestellt wurden, reagieren die Betreiber in einer Stellungnahme auf Facebook.

Die Untere Lebensmittelüberwachungsbehörde hatte das Restaurant nach einer Kontrolle am Freitag, 22. März, zur umgehenden Schließung gezwungen. Die Gründe: Nagerkot in Küche, Lager und Gästebereich. Uringeruch von Nagern im Lebensmittellagerraum mit offener Verbindung zur Küche sowie ein zugestelltes Handwaschbecken in der Küche und ein verunreinigter Kühlschrank.

Ekel-Skandal Restaurant Anami in Göppingen hat auf Schließung reagiert Das wegen gravierender Hygieneverstöße geschlossene Göppinger Restaurant Anami hat die Mängel mittlerweile beseitigt.

Die Betreiber beseitigten die Mängel, woraufhin das Restaurant seit vergangenen Mittwoch wieder öffnen darf. Seit Montag

Anami-Betreiber entschuldigen sich

In einer Stellungnahme auf Facebook reagierten die Inhaber nun auf die Hygienemängel und entschuldigen sich. „Wir sind uns bewusst, dass keine Ausreden unsere Fehler rechtfertigen können. Der Fehler liegt klar auf unserer Seite, wir bitten um Entschuldigung und hoffen auf eine zweite Chance“, schreiben die Betreiber.



„Wir als Geschäftsführer von Anami nehmen das Thema Hygiene sehr ernst, weshalb wir uns für eine offene Küche entschieden, da wir unseren Gästen nichts vorenthalten wollen.“, schreiben die Betreiber. Diese hielten sich nach eigener Aussage seit einiger Zeit aus familiären Gründen im Ausland auf. Man habe die Situation deshalb nicht komplett unter Kontrolle gehalten, geben die Betreiber zu.

Renovierung als Grund für Nagerproblem



Für das Nagerproblem in Küche, Lager und Gästebereich haben die Betreiber eine Erklärung: Vor kurzem habe die Renovierung des leerstehenden Lagerraums nebenan begonnen „was dazu geführt hat, dass die dort wohnenden Nager zu uns gerannt sind.“



Nach Restaurant-Schließung in Göppingen Stellungnahme von Anami-Kette zum Ekel-Skandal Nach den Hygieneverstößen des Anami-Restaurants in Göppingen distanzieren sich die Besitzer der gleichnamigen Filialen.

Nun möchten die Anami-Betreiber eine Renovierung durchführen, um ähnliche Probleme in der Zukunft zu vermeiden.

Kurz nach Bekanntwerden der Hygieneprobleme im Anami in Göppingen, reagierte auch die gleichnamige Anami-Kette, zu der das Göppinger Restaurant seit 2018 nicht mehr gehört. Die Gastronomen der Anami-Restaurants in Böblingen und Pforzheim betonten darin ausdrücklich: „dass wir mit der Art und Weise, wie in Göppingen gearbeitet wird, nichts zu tun haben und es nicht unsere Standards in Böblingen und Pforzheim widerspiegelt.“

