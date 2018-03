Burgruine Sitzmann besucht den Hohenstaufen

Göppingen / Maximilian Haller

Im Zuge ihrer jährlichen Schlösserreise hat Finanzministerin Edith Sitzmann am Donnerstag die Burgruine Hohenstaufen besucht. Sitzmann lässt sich bei diesen Informationstouren regelmäßig die Hintergründe der Schlösser näher erklären.

Im Dokumentationsraum für staufische Geschichte traf sich Sitzmann unter anderem mit Oberbürgermeister Guido Till und Michael Hörrmann, Geschäftsführer des Betriebs Staatliche Schlösser und Gärten Baden Württemberg (SSG).

„Ich bin sehr froh über die vielen tollen Monumente, die wir hier im Land haben“, sagte Sitzmann. Man müsse sicherstellen, dass die Monumente gut versorgt seien und für den Tourismus weiterhin attraktiv blieben. Die Ministerin betonte, dass der Besuch von Burgen insbesondere für Kinder ein ganz anderes geschichtliches Erlebnis darstelle, als rein theoretischer Unterricht. Auch für sie persönlich stellee die Schlösserreise immer ein sehr lehrreiches Erlebnis dar.

Sie sei dankbar, dass die Kooperation mit der Stadt Göppingen bei der Vermarktung so hervorragend ist, erzählte Sitzmann. „Es geht darum, Monumente erlebbar zu machen.“ Dazu gehöre auch die „Küss mich“-Aktion, bei der Paare, die sich an der Kasse küssen freien Eintritt erhalten würden.

OB Guido Till lobte die erfolgreich umgesetzten Pläne, den Tourismus auf dem Hohenstaufen auszubauen. Das beinhalte die Eröffnung des Bistros neben der Burgruine. „Wir sind hier gut aufgestellt“, meinte Till.

Trotzdem ist die Vermarktung des Hohenstaufens nicht immer ganz einfach. Michael Hörrmann erklärte: „Die Burg Hohenstaufen ist ein schwieriges Monument.“ Sie werfe kaum Profit ab und trotzdem habe sie einen unschätzbaren Marketingvorteil, was vor allem am internationalen Tourismus liege. „Dieser Ort ist bei amerikanischen Touristen ähnlich konnotiert wie Heidelberg“, so Hörringer.

Anschließend ließ es sich Sitzmann trotz des kalten Wetters nicht nehmen, zur Burgruine Hohenstaufen zu wandern.