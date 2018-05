Nachwuchs Sinfonieorchester: Venedig-Festival im Blick

Göppingen / SWP

Das Göppinger Jugendsinfonieorchester unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Martin Gunkel gibt morgen ab 18 Uhr sein traditionelles Jahreshauptkonzert in der Stadthalle. Auf dem Programm stehen Werke, die das Ensemble beim bevorstehenden „Venezia Music Festival“ in der Basilica dei Santi Giovanni e Paolo in Venedig präsentieren wird. Dazu gehören die Festliche Ouvertüre A-Dur op. 96 von Schostakowitsch, das berühmte Nimrod-Adagio von Elgar aus den Enigma-Variationen, die „Italienische Sinfonie“ Nr. 4 A-Dur op. 90 von Mendelssohn, die Ballettmusik zur Oper „Margarethe“ von Gounod sowie der Slawische Tanz g-Moll op. 46 Nr. 8 von Dvorák. Solist bei der Romanze F-Dur op. 50 für Violine und Orchester von Beethoven ist der 17-jährige Geiger Jakob Kammerlander, mehrfacher Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ und Mitglied des Bundesjugendorchesters.

Das Göppinger Jugendsinfonieorchester, dem rund 100 junge Musikerinnen und Musiker angehören, konzertierte unter anderem in der Carnegie Hall in New York, im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins, in der Sagrada Familia Barcelona und im römischen Théâtre Antique in Arles und in der Southwark Cathedral in London.

Weitere Infos gibt es beim Sekretariat der Jugendmusikschule, Tel. (07161) 650 850, sowie unter www.jso.goeppingen.de.