Voll. Der Parkplatz ist voll, um kurz vor 10 am Vormittag. Autos kurven herum, Einkaufswagen rattern über den Platz. Die Kunden sind da, die Geschäfte im Fachmarktzentrum B 10-Center haben schon ein paar Wochen auf, gestern kamen noch ein paar Damen und Herren dazu, um die offizielle Eröffnung zu feiern.

OB Guido Till findet so gerade eben noch einen Parkplatz und erinnert in seiner Rede daran, „dass sich die Stadt nicht leicht damit tat, ein neues Unterzentrum zu schaffen“. Schon aufgrund der Lage habe es eine enge Abstimmung mit Eislingen gegeben, das Einkaufszentrum sei „ein Gewinn für das Bodenfeld und Holzheim und auch für den Galgenberg und eine Ergänzung zum bestehenden Angebot“.

Der Drogerie Müller gehört das Grundstück

Das findet auch Dirk Wannenmacher. Der ist Expansionsgebietsleiter Süddeutschland bei der Müller Handels GmbH und Co. KG, besser bekannt als Drogerie Müller. Müller gehört das gesamte rund 17 000 Quadratmeter große Gelände und die Drogeriemarkt-Kette betreibt dort auch seit April eine Filiale. Wie immer bei neuen Fachmarktzentren am Rande der Stadt sieht auch Wannenmacher das „Spannungsfeld zur Innenstadt“ – also die Konkurrenz zu den dortigen Läden. Die gäbe es in diesem Fall aber kaum, er verweist auf die 2800-Quadratmeter-Filiale am Marktplatz in der Innenstadt, auf die Müller weiter Wert legen würde. Auch das Angebot im neuen Laden im B 10-Center sei deutlich kleiner, die Filiale hat „nur“ 800 Quadratmeter Verkaufsfläche.

Schuhladen, Mode, Discounter

Neben dem Müller gibt es im östlichen Gebäuderiegel noch ein Nagelstudio und eine Quick-Schuh-Filiale, die Klaus Rollmann aus Holzheim betreibt. Rollmann freut sich besonders darüber, dass im B 10-Center „auch der lokale Einzelhandel zum Zuge kommt“, er betreibt in Holzheim ein eigenes Fachgeschäft und in Eislingen eine weitere – kleinere – Quick-Schuh-Filiale im Franchise-System. Bei ähnlichen Projekten kämen sonst oft nur Großfilialisten als Mieter in Frage.

Die gibt es im B 10-Center auch, gleich neben Rollmann zieht im November eine Kik-Filiale ein. Kunden- und Umsatzbringer im neuen Zentrum ist aber wohl die Aldi-Filiale im gegenüberliegenden westlichen Gebäuderiegel. „Seit die im Oktober drin sind, haben auch wir deutlich mehr Kunden“, sagt Rollmann, der sein Geschäft bereits Anfang April geöffnet hat. Die Aldi-Filiale sei etwas geräumiger als andere, „wir testen hier auch neue Böden und Beleuchtungssysteme“, sagt Lars Podehl, Leiter der Filialentwicklung bei Aldi-Süd, die Gesellschaft betreibt insgesamt über 1900 Geschäfte.

Bäcker und Kiosk mit Post

Neben einem Kiosk mit Postfiliale und einem Fitness-Studio ist noch ein lokales Unternehmen im Westbau des Einkaufszentrums vertreten, der Heininger Bäcker Albrecht Kauderer betreibt dort eine Filiale.

