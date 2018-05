Göppingen Sexueller Missbrauch: Richter zweifeln an Schuld

Göppingen / Maximilian Haller

Ein 24-Jähriger musste sich vor dem Amtsgericht Göppingen des schweren sexuellen Missbrauchs an Kindern verantworten. Er wurde freigesprochen.

Schwerer sexueller Missbrauch, versuchte sexuelle Nötigung, Freiheitsberaubung – diesen Vorwürfen sah sich ein 24-Jähriger aus einer Kreisgemeinde vor dem Amtsgericht Göppingen ausgesetzt. Im Sommer 2012 soll der damals 18-jährige Angeklagte seine zu diesem Zeitpunkt 12 Jahre alte Halbschwester im Haus des gemeinsamen Großvaters vergewaltigt haben. Im darauf folgenden Winter soll er sie erneut bedrängt und aufgefordert haben, seinen Intimbereich zu berühren.

Die Mutter des Angeklagten und mutmaßlichen Opfers gab vor Gericht an, ihre Tochter habe sich in dieser Zeit stark zurückgezogen und Körperkontakt mit Familienmitgliedern vermieden. Erst im Januar 2016 habe sich die heute 18-Jährige, die vor Gericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehört wurde, ihrer Mutter anvertraut. Dass ihr Sohn schon öfter aggressives, sexualisiertes Verhalten an den Tag legte, habe sie schon früh bemerkt. Seit seiner Kindergartenzeit sei der 24-Jährige verhaltensauffällig gewesen. Seinen Halbgeschwistern gegenüber sei er oft aggressiv gewesen. Auch habe er ihnen laut der Zeugin häufiger pornographische Aufnahmen gezeigt. Mehrere Familienmitglieder des jungen Mannes berichteten ebenfalls von dessen gewalttätigen Verhalten und dass er sich mehrfach vor ihnen entblößt habe.

Der Angeklagte selbst bestritt die Vorwürfe. Es habe sich alles ganz anders abgespielt, als es von der Staatsanwaltschaft geschildert wurde. Laut dem 24-Jährigen habe seine Halbschwester versucht, ihn zu verführen. Er habe ihre Avancen zurückgewiesen, trotzdem habe die damals Zwölfjährige den Angeklagten über mehrere Monate hinweg immer wieder bedrängt.

Auf seine Drohung, der gemeinsamen Mutter von ihrem Verhalten zu erzählen, habe seine Halbschwester nur gesagt: „Wem glaubt man wohl mehr, mir oder dir?“ Nachdem die Familie des Angeklagten von den Vorwürfen gegen ihn erfahren habe, hätten sie jeglichen Kontakt zu ihm abgebrochen.

Den Vorwurf der Freiheitsberaubung bestritt der Angeklagte ebenfalls. Seinen damals acht Jahre alten Halbbruder soll der 24-Jährige mit Klebeband gefesselt und im Badezimmer eingesperrt haben. Der inzwischen Zwölfjährige gab vor Gericht an, sich mithilfe einer Nagelschere von den Fesseln befreit zu haben. Er habe große Angst gehabt und sich nach seiner Flucht vor seinem Bruder versteckt. Der Angeklagte gab zu, dass die Geschwister als Kinder oft zum Spaß gerauft und sich gegenseitig in Schränke gesperrt hätten. Der Vorfall im Badezimmer habe allerdings nicht stattgefunden.

Im Zweifel für den Angeklagten

Nachdem acht Zeugen befragt worden waren, fiel nach rund zehn Stunden Verhandlung schließlich das Urteil: Der 24-Jährige wurde in allen Anklagepunkten freigesprochen. Richter Heiner Buchele betonte, dass die Unschuld des Angeklagten zwar nicht erwiesen sei, jedoch könne man auch nicht zweifelsfrei nachweisen, dass die Vorwürfe gegen ihn zu Recht erhoben wurden. Es gebe zu viele Abweichungen bei den Zeugenaussagen. Die Halbschwester des Angeklagten habe demnach den Ablauf der Tat in einer früheren Vernehmung ganz anders geschildert als in der Hauptverhandlung. Auch erschien es den Richtern merkwürdig, dass auch nach der mutmaßlichen Vergewaltigung die Geschwister gemeinsam im Haus des Großvaters übernachteten. Letztendlich stehe in diesem Fall „Aussage gegen Aussage“.

Auch bei den Angaben des Halbbruders sahen die Richter Unstimmigkeiten. So sei dessen Befreiung aus den Fesseln mithilfe einer Schere, ohne sich dabei Kratzer zuzufügen, fraglich: „Wir haben da gewisse Zweifel.“ Das Gericht könne wie so oft bei solchen Fällen nur schwer endgültige Klarheit schaffen. Das Verhalten des 24-Jährigen sorgte bei den Richtern dennoch für Stirnrunzeln: „Wir sehen bei dem Angeklagten eine merkwürdige Distanzlosigkeit bei sexuellen Dingen.“ Für eine Verurteilung reiche das jedoch nicht aus.