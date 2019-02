Musik-Kabarett Schwäbische Schmachtfetzen mit Hüftschwung

Uhingen / Inge Czemmel

Schauspieler, Autor, Mundart-Akrobat, Kabarettist, Pantomime, Sänger, Tänzer – um es vorwegzunehmen: Bernd Kohlhepp, alias Herr Hämmerle, alias Elvis, stellte bei seinem Kabarett- und Comedy-Spektakel „Der King kehrt zurück“ trefflich unter Beweis, dass er in allen genannten Disziplinen Meister seines Fachs ist.

Selten trifft man auf eine solch komplexe Kombination von reflexartiger Schlagfertigkeit, urkomischem Mienen- und Gestenspiel, treffender Pointendichte und musikalischem Können.

Die Schlagfertigkeit bekamen – zum Vergnügen aller anderen – vor allem die Besucher der ersten Reihe zu spüren. Mit Kalauern wie: „Nimm doch mal die Hand unter der Achsel vor, die riecht doch sonst.“ Aber auch mit immer wieder geschickt ins Programm integrierten Pointen. Die aus den Zuschauern herausgekitzelten Informationen hielten sogar in die Songtexte Einzug.

Elvis auf Schwäbisch

Apropos Songs: Dass Kohlhepp dem King of Rock’n’Roll optisch nur entfernt ähnelt, vergaß man sofort, als er röhrend, schmachtend und mit dem elvistypischen Vibrato seine Lieder zum Besten zu gab. In allseits verständlicher „schwäbifizierter“ Fassung versteht sich. So wurde beispielsweise aus „Crying in the Chapel“ eine Hommage auf „Dr alte Göppel“, aus „Stuck on You“ wurde „I bin vo Bempflinga“ und aus „In the Ghetto“ ein „Nix im Lotto“. Erstaunlich auch, wie gut Kohlhepp den legendären Hüftschwung hin bekam!

Der Knaller des Abends war jedoch, als er aus „Shake, rattle and roll“ die Bügel-Nummer „Schieb’s Eise und hol’s“ machte und dazu mit dem Bügelbrett als Tanz­partnerin einen superstarverdächtigen Rock’n’Roll aufs Parkett legte.

Doch Kohlhepp kann nicht nur Elvis. Auch dessen Schwiegersohn „Meikel“ hatte er bestens drauf. Zu „I bleib im Bett“ zeigte er einen Moonwalk, der Michael Jackson den Neid ins Gesicht getrieben hätte.

The Voice of Bempflingen

Doch was wäre alles ohne den guten alten bruddeligen Hämmerle und seine kuriosen Geschichten um die Nachbarinnen Kannenwischer und Schwerdtfeger, sowie seinen Erzfeind Hambacher. Ohne die Ausflüge ins Fitnessstudio, die 80er-Disco oder zu „The Voice of Bempflingen“ hätte es, auch wenn der eine oder andere Gag etwas „schubladig“ klischeehaft daher kam, nur halb so viel zum Lachen gegeben. Und kaum zu glauben aber wahr: Kohlhepp kann auch Hochdeutsch! Das stellte er als Conférencier des eigenen Programms überraschend unter Beweis.