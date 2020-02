„Hausa, mach nora!“, rufen am Fasnetsdienstag die Narren in der Rechberghäuser Ortsmitte. Ab 14 Uhr startet der „Rommzug“, den die Narrenzunft Furchenrutscher veranstaltet. Die Gruppen laufen über die Wangener Straße, die Hauptstraße entlang und am Rathaus vorbei, über die Faurndauer Straße in Richtung Horben- und Blumenstraße. Dort löst sich der Umzug gegen 15.30 Uhr auf. Der Eintritt kostet ab 12 Jahren 3 Euro. Im Narrenzelt vor dem Rathausvorplatz und im Schlosskeller feiert die Meute weiter.

Vergangenes Jahr waren 32 Gruppen aus Gemeinde und Umgebung dabei. Vize-Präsident Reinhard Kirchner wünschte sich für 2020, dass noch mehr örtliche Vereine mitmachen. Dieses Jahr sind 35 Gruppen im Ort, dennoch ist die Äußerung „immer noch der Wunsch“ des Vereins, sagt Vorsitzender Michael Schilling.

Verkehr wird umgeleitet

Am Veranstaltungstag schließt das Rathaus um 12 Uhr. Zu dieser Uhrzeit wird auch die Umzugsstrecke für den Verkehr gesperrt. Gegen 17 Uhr ist sie voraussichtlich wieder freigegeben. Das Parken entlang der Umzugs- und der innerörtlichen Umleitungsstrecke in der Reichenhardt- und Bergstraße ist verboten. Autos können im Gewerbegebiet Lindach sowie in der Rathaus- und Schlossgarage abgestellt werden. Der Parkplatz zwischen Lidl und Rossmann ist nur für Kunden während des Einkaufs. Auf dem Schlossplatz vor dem Rathaus herrscht Halteverbot.

Freie Fahrt auf der B297

Weil die Kreisstraße im Ort von und in Richtung Wangen und Faurndau gesperrt ist, wird der Verkehr ab Wangen über die K 1451 nach Faurndau über Göppingen über die B 297 in Richtung Birenbach geführt. Die B 297 durch Rechberghausen ist frei.

Auch Busrouten verlaufen anders: Zwischen 12 und 18 Uhr fährt die Linie 12 nach Schwäbisch Gmünd über Bartenbach anstatt Faurndau. Fahrgäste steigen bei den Halten Feuerwehr und Schlossmarkt ein. Die Linie 10 zwischen Wangen und Rechberghausen endet und beginnt im Gewerbegebiet Lindach. Fahrgäste aus Göppingen, die in das Gebiet Berg möchten, fahren mit der Linie 5 nach Wangen und steigen an der Haltestelle Schulstraße in die Linie 10 um. Die Linien 4, 11 und 260 fahren direkt bis Rechberghausen zur Feuerwehr und zum Schlossmarkt.