Kinder und Jugendliche sollen sich wohlfühlen in ihrem neuen Schulhaus. Damit deren Wünsche und Bedürfnisse beim Neubau des Schulcampus Bizet berücksichtigt werden, hat Julia Hilkert bei den Fünft- bis Achtklässlern in mehreren Beteiligungsformen abgefragt, was sie erwarten.

Die Jugendhausle...