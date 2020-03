„Das 2019 kein gutes Ergebnis kommt, wussten wir immer“, so Schuler-Vorstandschef Domenico Iacovelli bei der Bilanzpressekonferenz in Göppingen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwert-Abschreibungen (EBITDA) liegt 2019 bei minus 75,5 Millionen Euro, 2018 waren es noch plus 45,3 Millionen Euro.

Vor allem die Transformation im Automobilbereich macht dem Pressenhersteller zu schaffen. „Eine Restrukturierung war unausweichlich“, sagt der Vorstandschef, und sie läuft auch schon seit dem vergangenen Jahr. Für den Standort Göppingen bedeutet das, wie bereits berichtet, einen Abbau von rund 240 Stellen. Insgesamt waren in Göppingen Ende des Jahres 1213 Menschen beschäftigt, nach dem bereits 2019 beschlossenen Verkauf des Werkzeugbaus für Karosserieteile mit 174 Mitarbeitern, der ab Ende Februar 2020 gilt, sind es derzeit entsprechend weniger.

Keine Monoblock-Pressen mehr aus Göppingen

Und es bleibt dabei, der Bau von Neumaschinen in Göppingen wird langsam auslaufen, die Herstellung der Monoblock-Pressen eingestellt. Das tut auch Iacovelli weh, „wahrscheinlich ist das die beste Presse der Welt“, aber sie sei eben teuer und der Markt gesättigt. Trotzdem schließt er nicht aus, dass sie irgendwann wieder aufgelegt wird, nur könne man nicht einen ganzen Betriebsteil auf unbestimmte Zeit im Standby-Modus belassen. „Seit 2011 ist der Markt für Pressen rückläufig“, sagt Iacovelli, hinzukomme, das mittlerweile auch chinesische Hersteller weltweit in den Markt drängten, auch in Europa und damit Deutschland. „Die versprechen viel und sind knallhart im Preis“, und der sei beim Pressenverkauf zunächst entscheidend. „Wie gut die Maschine dann wirklich ist, sehen die Kunden erst nach zwei oder drei Jahren.“