Wirtschaft Schuler-Chef: Abschied mit neuem Rekord

Göppingen / Susann Schönfelder

Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, heißt es so schön. Stefan Klebert tut genau das: Nach nahezu acht Jahren an der Spitze des Schuler-Konzerns bricht der 52-Jährige auf zu neuen Ufern. Der Noch-Vorstandsvorsitzende verabschiedet sich mit einem Rekordergebnis: Umsatz und Ergebnis des Göppinger Pressenbauers haben 2017 bisher unerreichte Höhen erlangt.

Sind diese Zahlen nicht mehr zu toppen? Hat Stefan Klebert bei Schuler seinen Zenit erreicht? Der Vorstandschef schüttelt den Kopf: „Im Gegenteil. Das wäre auch schlimm, wenn alles gemacht wäre. Man kommt als Manager nie an den Punkt, an dem man nicht mehr weiß, was man noch machen kann.“ Welche Gründe sind es dann, die ihn zum Abschied bewegt haben? „Alles im Leben hat seine Zeit“, antwortet er. Jetzt sei einfach „der richtige Zeitpunkt“ gewesen, um persönlich einen Neuanfang zu wagen. „Ich habe die Entscheidung selbst getroffen und fühle mich sehr wohl damit“, unterstreicht er. „Und es ist auch gut für eine Firma, wenn irgendwann auch jemand Neues kommt und neue Impulse setzt.“ Mehr ist aus ihm nicht herauszukitzeln. Nur soviel: „Ich werde der Industrie erhalten bleiben.“

Dann blickt Stefan Klebert zurück. Zurück auf fast acht Jahre, in denen er Schuler seinen Stempel aufgedrückt hat. Der Pressenbauer sei heute international viel besser aufgestellt und ein „extrem gesundes Unternehmen“. Längst „überfällige Restrukturierungen“ hätten zwar nicht nur für Jubelstürme gesorgt, seien aber notwendig gewesen, um das Unternehmen in eine gute Zukunft zu führen, ist Klebert überzeugt. „In der Summe war es eine sehr gute Zeit“, fasst er zusammen. Und wird dann fast ein bisschen sentimental: „Ich bin schon ein stück­weit verbunden und verwurzelt mit der Firma“, sagt er. Zumal die acht Jahre bei Schuler seine bisher längste Tätigkeit in einem Unternehmen war.

Was waren denn die Ankerpunkte in dieser Zeit, weitreichende Entscheidungen, schwierige Situationen? „Dass wir die Windkraft-Aktivitäten gestoppt haben“, fällt Stefan Klebert als erstes ein. Für viele sei der Ausflug in die Windkraft ein scheinbarer Hoffnungsträger gewesen, „aber das hätte uns extremst geschadet und zig Millionen gekostet“. Zumal Schuler damals mit einer Eigenkapitalquote von 15 Prozent auf sehr wackligen Beinen stand. „Das wäre eine riskante Finanzierung geworden“, sagt Klebert und verweist stolz auf die aktuelle Eigenkapitalquote von knapp 40 Prozent. „30 Prozent sind normal im Maschinen- und Anlagenbau.“

Als weiteren Meilenstein nennt der Vorstandsvorsitzende die Firmenintegration von Müller Weingarten. Im Frühjahr 2016 hatte Klebert angekündigt, ein dickes Sparpaket zu schnüren. Die Produktion wurde bis Ende 2017 auf vier Standorte (davor sieben) konzentriert. Davon betroffen waren rund 450 Mitarbeiter in Weingarten, Waghäusel und Netphen, der Standort Göppingen kam in diesem Fall ungeschoren davon. „Wir haben ein Konglomerat aus verschiedenen Firmen verschmolzen und dadurch Ineffizienzen und Parallelstrukturen abgeschafft“, sagt der Vorstandsvorsitzende.

Für jede Menge Unmut und Proteste hatte die Schließung der Gießerei in Göppingen im August 2014 gesorgt. 100 Mitarbeiter waren von diesem Einschnitt betroffen. „Solche Entscheidungen fallen einem nicht leicht“, räumt der Manager ein. „Schließlich hängen da viele Menschen dran. Doch es geht auch um die Sicherheit für mehrere tausend Beschäftigte, da muss man das große Ganze im Blick haben“, rechtfertigt er diese unpopulären Entscheidungen.

Kleberts Miene hellt sich auf, wenn er von China spricht. Er hat das Unternehmen in den knapp acht Jahren internationaler gemacht und vor allem in Asien Fuß gefasst. Der Produktionsstandort in der chinesischen Hafenstadt Dalian wurde ausgebaut und neue Stellen geschaffen. „Wir sind davon überzeugt, dass die aufstrebende Wirtschaft dort langfristig weiter wachsen wird“, sagte er vor knapp fünf Jahren bei der Einweihung eines neuen Werks in Dalian. China spielte unter seine Ägide eine zentrale Rolle in der Unternehmensstrategie. Ein Kurs, der sich in der letzten Bilanz in barer Münze auszahlte: Einen wichtigen Beitrag zu dem erfolgreichen Jahresabschluss hatte neben dem sächsischen Werkzeugbauer Aweba auch der chinesische Pressenbauer Yadon geleistet – beides strategische Beteiligungen, die erstmals ganzjährig in der Bilanz enthalten waren.

Stefan Klebert übergibt nach der Hauptversammlung am 24. April an seinen Nachfolger Domenico Iacovelli, derzeit noch Geschäftsführer von Andritz Soutec mit Sitz in Neftenbach in der Schweiz sowie Geschäftsführer von Schuler Automation, also ein bestelltes Feld. Eine große Herausforderung werde die Digitalisierung sein, meint der Noch-Manager – „so wie für jedes andere große Industrieunternehmen auch“. Der Weltmarktführer Schuler sei in dieser Frage bereits „sehr weit vorne“, ist Klebert überzeugt. „Aber das ist eine lange, lange Reise. Und wir alle sind Suchende“, räumt der Mann, der einen Lehrauftrag an der Hochschule Konstanz hat, ein und fordert einmal mehr, das Bildungssystem auf diese Herausforderungen auszurichten, damit junge Menschen frühzeitig fit werden für Industrie 4.0 und die Wirtschaft „mehr gute und qualifizierte Bewerbungen“ von IT- und Software-Experten bekomme.

Und wo sieht er das Unternehmen, das ihm so ans Herz gewachsen ist, in zehn oder 20 Jahren? „Wenn keine gravierenden Fehler gemacht werden, wird Schuler Welt- und Technologiemarktführer bleiben“, prophezeit der 52-Jährige. „Aber man kriegt nichts geschenkt.“ Wichtig sei eben, in puncto Industrie 4.0 die Nase vorn zu haben. Der moderne Tower, der unter ihm entstand und erst im vergangenen Sommer eingeweiht wurde, sei ein Fingerzeig in diese Richtung, aber auch ein Bekenntnis zum Standort Deutschland, dem Schuler bei aller Internationalisierung treu bleiben will.

Stefan Klebert verlässt nun dieses Stadtbild prägende Göppinger Hochhaus. Ein paar Wochen will er sich eine Pause gönnen und mit seinen beiden Söhnen eine Motorradtour durch Europa machen. „Ich möchte einfach mehr reisen“, stellt sich der gebürtige Stuttgarter vor, der in Fellbach aufgewachsen ist. Eine Rundreise durch die USA steht beispielsweise ganz oben auf der Liste. Zudem freut sich der leidenschaftliche Flieger darauf, mehr Zeit für sein Hobby zu haben. Was beruflich kommt, bleibt abzuwarten. „Ich gehe auf jeden Fall mit Freude und Genugtuung darüber, was hier die letzten Jahre passiert ist. Und ich werde Schuler immer im Herzen behalten.“