Nach bisherigem Schweigen hat sich der Angeklagte im Prozess um den bewaffneten Angriff in Bad Boll am vierten Verhandlungstag geäußert. Auch ein psychiatrischer Gutachter gab am Freitag vor dem Landgericht Ulm seine Einschätzung ab. Dort muss sich ein 34-jähriger Ebersbacher wegen versuchten T...