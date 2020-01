In den Höhenlagen im Kreis Göppingen könnte zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochabend über 10 Zentimeter Neuschnee fallen. Das geht aus Daten von www.wetteronline.de hervor. Demzufolge dürften sich die Niederschläge an beiden Tagen jeweils auf 5 bis 12 Millimeter belaufen. Einer Faustregel zufolge ergibt ein Millimeter etwa einen Zentimeter Neuschnee, sofern kein Regen einsetzt. Sinken die Temperaturen deutlich unter den Gefrierpunkt ab, können die dann zu erwartenden Pulverschneehöhen auch doppelt so groß ausfallen.

Ab Donnerstag Tauwetter bis in die Hochlagen

Bereits am Dienstag wechselte der Skihang in Treffelhausen innerhalb von zwei Stunden seine Farbe von Grün auf Weiß. Allerdings wird die weiße Pracht wohl recht kurzlebig sein, denn schon am Donnerstag steigen die Höchstwerte wieder auf bis zu 13 Grad an. Im Übrigen weht bis in die neue Woche hinein ein heftiger Wind mit Böen von teils über 50 km/h. Die Wintersportaussichten sind somit ziemlich bescheiden.