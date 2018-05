Markt Schlossplatz lockt mit Selbstgemachtem

Göppingen / Maximilian Haller

Holzskulpturen, Seifen, Taschen, Schmuck, selbstgemachtes Pesto – der erste „Tag der Manufakturen“ hatte für jeden etwas zu bieten. Rund ein Dutzend Händler aus der Region schlugen gestern auf dem Göppinger Schlossplatz ihre Zelte auf und boten ihre handgefertigten Waren an.

Im Kreativ-Workshop von Caroline Wolf basteln Interessierte Kränze aus Holz und Schnittgrün. „Do it yourself wird immer gefragter“, findet Wolf. Kunden können an ihrem Stand „ein bisschen vom Alltag abschalten“ und sich künstlerisch und handwerklich betätigen. Natürlich könne man die Kränze auch direkt bei ihr kaufen, die fertige Wolf dann selbst vor Ort an. Veranstaltungen wie der „Tag der Manufakturen“ seien gute Werbung, erzählt Wolf, die die „Werkstatt für Kunst und Gestaltung“ in Bad Boll betreibt.

Auch Markus Hock aus Uhingen sieht den Markt auf dem Schlossplatz als eine Gelegenheit, Präsenz zu zeigen: „Wir wollen, dass die Göppinger wissen, dass wir noch hier sind.“ Hock verkauft handgemachte Seifen, inzwischen seien diese auch vegan, palmölfrei und größtenteils aus Bio-Ölen hergestellt. „Unsere Seifen sind Gebrauchsgegenstände“, betont Hock. Sie seien vielseitig nutzbar, so auch zum Duschen und Baden. Es gebe aber auch besondere Stücke, wie beispielsweise eine Whiskey-Seife.

Trotz des sonnigen Wetters war der „Tag der Manufakturen“ eher spärlich besucht. Diejenigen, die da waren, hatten jedoch Freude an den vielen Angeboten. Ulrike Maier hat sich einen Rucksack aus recyclebarem Plastik gekauft. Das individuelle Stück gefalle ihr gut, „auch wenn ich ihn ja erst vor zwei Minuten gekauft habe“, sagt Maier lachend. Es sei ihr zudem wichtig, Produkte von regionalen Händlern zu unterstützen