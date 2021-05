2021 ist für die Familie Kage ein besonderes Jahr. Denn es häufen sich Jubiläen und runde Jahreszahlen. In und um Schloss Weißenstein laufen daher die Vorbereitungen, um an diese Gedenktage zu erinnern. Allerdings erschweren die Corona-Beschränkungen die Planung. Derzeit ist das Schloss für Be...