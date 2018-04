Politik Schlagabtausch wegen Gutachten

Von Annerose Fischer-Bucher

Wer in der jüngsten Bezirksbeiratssitzung in Faurndau eine längere inhaltliche Debatte über das umstrittene Thema „Dittlau“ erwartet hatte, wurde enttäuscht. Stattdessen gab es einen Schlagabtausch zwischen zwei Bezirksbeiräten, Till Krauß (SPD) und Jochen Lange (Grüne) und der Stadtverwaltung beim Thema Gutachten. Die SPD hatte eine Anfrage zur Baulandentwicklung in Faurndau und zu den Gutachten beim Baugebiet „Dittlau“ gestellt, die in einem mündlichen Bericht plus Aus­sprache von Baubürgermeister Helmut Renftle und von Susanne Mehlis, Referatsleiterin Stadtentwicklung – Stadtplanung – Baurecht, beantwortet wurden.

Nachdem zuerst die anvisierte Wohnbebauung in der Opelstraße und das Thema Baulücken im Ortsgebiet Faurndau behandelt worden waren, erläuterte Renftle in einem mündlichen Bericht die sechs erfolgten und noch ausstehenden Gutachten zum Baugebiet „Dittlau“ mit den jeweiligen Kosten und den dazugehörigen Büros: Wohnraumbedarfsanalyse für die Gesamtstadt, Prozessbegleitung im Hinblick auf Grundstückserwerb und Städtebau, Wertgutachten, Artenschutzrechtliche Relevanz, Lärmgutachten und Verkehrsgutachten.

Und hier entzündete sich der Streit. Krauß wollte „die Fragen und den konkreten Auftrag“ haben, die die Verwaltung den Gutachtern gestellt hätten, und Lange problematisierte das Thema Gutachten als Gefälligkeit. „Das ist das Misstrauen gegenüber der Verwaltung“, sagte der Baubürgermeister. Stadtplanerin Mehlis verwahrte sich „gegen die Unterstellung von Gefälligkeitsgutachten“. Sie verwies auf den Datenschutz und auf die Aufsichtsbehörden, die „gegenchecken“ würden. Es gehe um Inhalte und die Gutachter hätten kein Interesse, beispielsweise beim Lärmschutz falsche Werte zu messen und tendenziös zu sein. Die Verwaltung bot an, dass sich die Räte auf dem Amt informieren könnten.

Ein weiteres Thema war der Erwerb der Gebäude Stiftstraße 4 und 6 durch die Stadt. Hier ging es um die Frage, ob die erheblich sanierungsbedürftigen Gebäude abgebrochen werden und durch Neubau eine Innenentwicklung erfolgen solle oder ob sich gegebenenfalls Liebhaber finden, die die Gebäude sanieren. Hier gingen die Meinungen auseinander von „Alte Bude muss weg“ (Achim Miller, CDU) bis „Identitätsstiftende Gebäude erhalten“ (Richard Schurr, Freie Wähler) und „Nahversorgung ausbauen“ (Werner Ziegler, CDU).

Ein breites Spektrum an Meinungen gab es ebenfalls bei der Vorstellung der anvisierten Wohnbebauung durch die Verwaltung entlang der Opelstraße, bei der eine Zeile mit etwa 100 Wohnungen vorgesehen ist. Nachdem die Eigentümerbefragung durchgeführt worden sei, werde derzeit das Wertgutachten erstellt. Dann folge der Bebauungsplanentwurf und dann das Verfahren, das bis zu 22 Monaten dauern könne und bei dem sowohl der Bezirksbeirat als auch die Bevölkerung beteiligt werde, so Renftle. Herbert Schweikardt (SPD) machte seiner Überraschung darüber Luft, dass von Seiten der Verwaltung die Bebauung an der Opelstraße vor acht Jahren noch „ein absolutes Tabu“ gewesen sei.

Beim Thema Baulücken, von denen es in der Gesamtstadt 500 und in Faurndau 58 gibt, die zumeist in privater Hand sind, wurde nach Bonus-Anreizen für Eigentümer durch die Stadt gefragt, nach dem mangelnden Angebot von altersgerechten Wohnungen und nach der Bebauungsdichte.