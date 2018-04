Realschule Schiller-Realschule feiert 50. Geburtstag

Göppingen / SWP

Vor 50 Jahren wurde die Schiller-Realschule gegründet. Dieses Jubiläum feiert die Göppinger Schule mit einem großen Festakt und einem Schulfest im Mai. „Wir stehen vor großen Aufgaben. Mit einer guten Bildung wollen wir unseren Schülerinnen und Schülern ein stabiles Fundament und eine zukunftsweisende Perspektive für ihr Leben geben“, resümiert der Rektor der Realschule, Albrecht Bizer, im Rahmen des Jubiläums.

Darum gibt es an der Schiller-Realschule auch viele Angebote, die weit über den eigentlichen Bildungsplan hinausgehen, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule zum Jubiläum. In Arbeitsgemeinschaften rund um die sogenannten „Mint“-Fächer können die Kinder ihre Kenntnisse in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften sowie Technik vertiefen. Schüler ab der Klasse 8 haben zum Beispiel die Möglichkeit, in der Chemie AG besondere Experimente durchzuführen und somit ein umfassenderes Verständnis für chemische Prozesse zu entwickeln.

Auch soziales Engagement werde an der Schiller-Realschule groß geschrieben. Seit vielen Jahren unterstützen die Schüler zwei Patenkinder im afrikanischen Lesotho, damit diese einen Schulabschluss erwerben können. Neben finanzieller Unterstützung findet auch ein Austausch durch Vorträge und Briefe statt.

Die Schiller-Realschule setze sich für die berufliche Förderung der Schüler ein und unterstütze sie bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz oder bei der Wahl einer weiterführenden Schule. „Wir haben viele Bildungspartnerschaften, die wir intensiv pflegen. Regelmäßig kommen Vertreter der einzelnen Unternehmen mit unseren Schülern in Kontakt, um ihnen so die Entscheidung für den weiteren Lebensweg zu erleichtern“, berichtet Schulleiter Bizer. Über die obligatorische Berufsorientierung hinaus bietet die Schule mit einem Bildungspartner Tage in dessen Lehrwerkstatt an, damit die Schüler in die Rolle eines Lehrlings schlüpfen können.

Der 50. Geburtstag der Schiller-Realschule wird in einer Festschrift dokumentiert. Darin gibt es geschichtliche Details zum Bau des Schulgebäudes und zum Namensgeber Friedrich Schiller. Außerdem wird dargestellt, wie sich die Schiller-Realschule über die Jahre verändert hat, welche Projekte und Lerninhalte heute besonders wichtig sind und wie Schüler, Lehrer und Eltern zu einer lebendigen Schule beitragen.

Auch die Schüler selbst haben sich an dem rund 40-seitigen Heft zum Jubiläum beteiligt. Sie zeigen beispielsweise in Zeichnungen und Texten, wie sie sich das Schulleben in 50 Jahren vorstellen könnten.