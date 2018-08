Göppingen / SWP

Die für Donnerstag geplante Wiedereröffnung von Saunawelt und Wellnessoase in den Göppinger Barbarossa-Thermen muss laut einer Mitteilung der Stadtwerke erneut verschoben werden. Der Umbau des „sehr komplexen Trinkwassersystems“ sei zum einen sehr zeitintensiv, zum anderen habe sich die Beschaffung der sehr speziellen Ersatzteile als schwierig erwiesen, heißt es in der Begründung. Man sei mit den beauftragten Unternehmen in engem Dialog und setze alles daran, diesen Prozess zu beschleunigen.