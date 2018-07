Sandspaß mitten auf dem Göppinger Marktplatz

co

Strandgefühle Ist denn schon wieder Kuschelzeit? Eher herbstlich mutet die Szene mit der dreijährigen Lia aus Heiningen in ihrem pink-farbenen Jäckchen mit ihrer Oma im grauen Poncho an. Mit um die 20 Grad Tageshöchsttemperatur war es gestern in Göppingen nicht gerade hochsommerlich warm. Für Urlaubsgefühle reichten auch Palme, Liegestuhl und feinster Sand nicht aus. Ab heute soll es wieder mehr Sonne geben, versprechen die Meteorologen. Dann können Groß und Klein den üppigen Sandstrand auf dem Göppinger Marktplatz richtig genießen. Bis zum Ende der Sommerferien wird das hier täglich von 11 bis 21 Uhr möglich sein. Übrigens: Kuschelzeit ist immer –auch im Sommer.